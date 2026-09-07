Konzorcij Logistika najavio proteste prevoznika za 14. septembar

Transporteri najavili proteste na granicama prema EU od 14. septembra

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra 2026. godine početi koordinisane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije.

Odluka je donesena u koordinaciji s predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Kao razlog za proteste navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz Konzorcijuma ističu da, uprkos ranijim sastancima, apelima i inicijativama prema nadležnim institucijama, još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem.

Prema njihovim navodima, pojedini vozači zbog prekoračenja dozvoljenog perioda boravka imaju probleme poput privođenja, deportacija, prekida putovanja i zabrana ponovnog ulaska u zemlje šengenskog prostora.

Organizatori smatraju da postojeći režim negativno utiče na pravo vozača na rad, poslovanje transportnih kompanija i konkurentnost privrede zemalja Zapadnog Balkana, ali i na funkcionisanje evropskih i regionalnih lanaca snabdijevanja.

Protesti će se provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, prvenstveno na graničnim prelazima i teretnim terminalima prema Evropskoj uniji.

Konzorcijum je najavio i imenovanje koordinatora na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine prema EU, koji će biti zaduženi za komunikaciju s nadležnim graničnim, carinskim i policijskim službama.

Iz Konzorcijuma poručuju da će protesti biti mirni i organizovani u skladu sa zakonom, te da nisu usmjereni protiv građana niti privrede.

Istovremeno, navode da ostaju otvoreni za razgovore s nadležnim institucijama do početka protesta, ukoliko bude ponuđeno konkretno i pravno održivo rješenje problema.