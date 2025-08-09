Kako brzo i sigurno odlediti frižider ili zamrzivač u nekoliko koraka

Uz nekoliko jednostavnih koraka svoj frižider ili zamrzivač možete potpuno odlediti za tren oka.

Redovno odleđivanje ovih uređaja produžava njihov vijek trajanja, štedi struju i čuva kvalitet hrane. Nakupljeni led otežava hlađenje, povećava potrošnju energije, može izazvati curenje vode, kvarove i neravnomjernu raspodjelu temperature.

Stariji modeli bez funkcije automatskog odleđivanja trebaju ovaj postupak nekoliko puta godišnje, a evo kako to uraditi pravilno i sigurno:

Korak 1: Isključite uređaj iz struje

Prvi i najvažniji korak je da frižider ili zamrzivač isključite iz utičnice. To je važno radi vaše sigurnosti i kako biste izbjegli štetu na uređaju. Ako imate kombinovani frižider sa zamrzivačem, oba dijela se isključuju istovremeno.

Korak 2: Izvadite svu hranu

Prije početka odleđivanja izvadite sve namirnice. Smjestite ih u termo torbe, kutije s ledom ili prijenosne hladnjake kako bi ostale svježe što duže. Preporučljivo je planirati odleđivanje u periodu kada imate manje zamrznutih namirnica.

Korak 3: Izvadite fioke, police i posude

Sve unutrašnje dijelove koje možete ukloniti pažljivo izvadite i operite mlakom vodom i blagim deterdžentom. Ostavite ih sa strane da se osuše dok završavate ostatak posla.

Korak 4: Pripremite peškire i posude za vodu

Kako se led bude topio, počet će curiti voda. Zato stavite peškire unutar i ispod uređaja da upijaju vlagu. Možete pripremiti i posude za skupljanje vode ako vaš uređaj nema rezervoar.

Korak 5: Ubrzajte topljenje leda (po želji)

Prirodno otapanje traje 4–6 sati, ali možete ga ubrzati ovim trikovima:

Stavite činiju s toplom vodom u zamrzivač i zatvorite vrata – para će omekšati led.

2. Upotrijebite fen za kosu s bezbjedne udaljenosti, ali nikad ga ne usmjeravajte direktno u plastiku.

3. Preko zaleđenih površina stavite topao, vlažan peškir.

4. Nikada ne koristite noževe ni metalne predmete za struganje leda – možete probiti zid uređaja i izazvati trajnu štetu!

Korak 6: Operite i osušite unutrašnjost

Kad se sav led istopi, a višak vode uklonite, unutrašnjost frižidera i zamrzivača operite toplom vodom pomiješanom sa sodom bikarbonom ili blagim sirćetom. To dezinfikuje i neutralizira mirise. Sve temeljito obrišite suhom krpom.

Savjet protiv budućeg nakupljanja leda

Možete prebrisati zidove uređaja tankim slojem jestivog ulja. To stvara klizav film koji otežava zadržavanje vlage i brže formiranje leda.

Korak 7: Uključite uređaj i vratite hranu

Kad je unutrašnjost suha i čista, uključite uređaj u struju. Sačekajte 15–30 minuta da se temperatura stabilizira, zatim vratite hranu, prvo smrznute namirnice, a potom ostale.

Ako se led ponovo prebrzo stvara, provjerite dihtunge na vratima – oštećeni dihtunzi propuštaju topao zrak. Također, izbjegavajte često otvaranje vrata zamrzivača jer svaki ulazak toplote stvara kondenzaciju, koja ubrzava stvaranje leda.

Na kraju, nemojte pretrpavati zamrzivač. Potrebno je ostaviti prostor za cirkulaciju zraka, jer gužva u unutrašnjosti može uzrokovati neravnomjernu temperaturu i dodatno stvaranje leda.