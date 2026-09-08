Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 09.09.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle u naseljima: Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Pavići, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi,Drakčin, Kolimer, Cvljevina, Gornji Čaklovići, Sarajac, Lugonjići, Vasići, Pelemiši, Babajići, Stara Solana, Bare i Simin Han te ulicama: Ahmeta Kobića, Ive Marjanovića, Ace Saračevića, Gornjotuzlanskog odreda, Potočka Mahala, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadži Husejinova Mahala, Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala, Oslobodilaca, Kasima Bilića i 3.Tuzlanske brigade u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

2. Općine Kalesija u naseljima: Puljkov Do, Seljublje, Paraći, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

3. Općine Kladanj u naseljima: Rogoze, Mladovo, Vranovići, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Brateljevići, Drinjače, Kladanjske, Bebrava, Hotel Muška Voda, Luka Tuholj i Vojna Pošta u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

4. Grada Živinica u naselju Donja Višća- Kažalj u vremenu od 08:00 do 10:00 sati.

Dana 10.09.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Lipnica Kasarna, Lipnica Uprava, Ljepunice, Srednja Lipnica, Marjanovići, Dragulje, Karagići, Hasanovac, Matići, Dorić Mahala, Gornja Lipnica, Tisovac, Snoz i Trstje, te na području RPC Inkubatora u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Vilušići, te u dijelu ulice Husinskih rudara u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.