Među 109.000 kandidata izabran Benjamin Avdić: Odlazi na prestižni studij u London

Benjamin Avdić, viši asistent na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dobitnik je prestižne Chevening stipendije Vlade Ujedinjenog Kraljevstva za akademsku 2026/27. godinu.

Chevening je jedan od najprestižnijih međunarodnih stipendijskih programa Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, namijenjen kandidatima koji pokazuju izražen akademski, profesionalni i liderski potencijal. U ovogodišnjem ciklusu prijavilo se oko 109.000 kandidata iz cijelog svijeta, dok je odabrano približno 700 stipendista.

„Zamisao je da Ujedinjeno Kraljevstvo da obrazovanje, a da se mi vratimo u svoju zemlju, kreiramo promjene zahvaljujući znanju koje smo tamo stekli i umrežavanju sa stipendistima iz cijelog svijeta“, kazao je Avdić.

Benjamin Avdić odlazi na postdiplomski studij u London

U okviru Chevening stipendije, Benjamin Avdić pohađat će postdiplomski studij edukacijske neuroznanosti na University College Londonu, UCL-u, i Birkbeck Univerzitetu u Londonu.

Riječ je o interdisciplinarnom programu koji povezuje neuronauku, psihologiju i obrazovanje, s ciljem dubljeg razumijevanja procesa učenja i razvoja, kao i njihove primjene u obrazovnom okruženju.

Po završetku studija Avdić bi trebao postati prvi stručnjak u Bosni i Hercegovini sa formalnom akademskom kvalifikacijom iz oblasti edukacijske neuroznanosti.

Povodom ovog uspjeha rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Amir Karić upriličio je prijem za Benjamina Avdića i dekanesu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, istakavši da su na Univerzitetu ponosni na uspjehe svojih alumnista.

„Zaista sam obradovan prilikom da naš alumnista i viši asistent ode na godinu dana na ovaj studijski program, da uči i studira u tako prestižnoj obrazovnoj ustanovi. Ljudi su glavni kapital za razvoj društva, a intelektualni kapital je presudan, i nadam se da će vratiti bogatiji za nova znanja i iskustva“, kazao je rektor Karić.

Certifikat uručila britanska ambasadorica

Certifikat o dodjeli Chevening stipendije Benjaminu Avdiću uručila je ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini, Nj. E. Dawn McKen.

Dobijanje Chevening stipendije predstavlja značajan uspjeh ne samo za Benjamina Avdića, nego i za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Univerzitet u Tuzli, te ukazuje na značaj kontinuiranog ulaganja u akademsku izvrsnost, međunarodnu mobilnost i razvoj mladih istraživača.