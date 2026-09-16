Kraj slobodnog pristupa društvenim mrežama za djecu? EU priprema nova pravila

Djeca u Evropskoj uniji mogla bi uskoro imati znatno stroža pravila za korištenje društvenih mreža i drugih digitalnih platformi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u obraćanju o stanju Evropske unije nova pravila kojima bi se ograničio pristup djece društvenim mrežama, uz veći naglasak na roditeljski nadzor i odgovornost tehnoloških kompanija.

Prema najavljenom modelu, djeca mlađa od 13 godina ne bi mogla samostalno koristiti društvene mreže, dok bi za korisnike od 13 do 14 godina bilo predviđeno korištenje uz roditeljsku kontrolu. Samostalno otvaranje računa bilo bi dozvoljeno tek od 15. godine.

„Bez društvenih mreža za mlađe od 13 godina. Bez ličnog računa za mlađe od 15 godina“, poručila je von der Leyen.

Najavljeni paket pravila, poznat kao EU Kids Act, ne bi se odnosio samo na društvene mreže poput Instagrama i TikToka. U fokusu su i videoplatforme, određene online igre, kao i chatbotovi i drugi alati zasnovani na umjetnoj inteligenciji.

Za djecu mlađu od 13 godina predviđa se pristup određenim uslugama uz roditeljski nadzor, dok bi za uzrast od 13 do 14 godina bile moguće dodatne zaštitne mjere, uključujući ograničenja vremena provedenog na platformama.

Jedan od ključnih elemenata prijedloga je i provjera dobi korisnika, kako bi platforme mogle provoditi predviđena ograničenja.

Evropska komisija želi dodatno prebaciti odgovornost na tehnološke kompanije, koje bi morale dokazivati da su njihove usluge dovoljno sigurne za djecu.

Von der Leyen je tokom obraćanja upozorila i na probleme poput štetnog sadržaja, nasilja na internetu i korištenja fotografija djece za izradu seksualiziranog sadržaja pomoću umjetne inteligencije.

Evropska komisija već je ranije formirala posebno stručno tijelo koje je analiziralo rizike kojima su djeca izložena na internetu. U junu je Komisija objavila da mladi u Evropi u prosjeku provode oko 4,5 sata dnevno na internetu tokom školskog dana, dok vikendom prosjek raste na 6,1 sat.

Važno je naglasiti da najavljene dobne granice još nisu obavezujuće pravilo u Evropskoj uniji.

Evropska komisija treba predstaviti detalje prijedloga, nakon čega slijedi zakonodavni proces u kojem učestvuju Evropski parlament i države članice kroz Vijeće EU.

Komisija je pitanje sigurnosti djece na internetu postavila među svoje prioritete još prošle godine, a u julu je posebno stručno tijelo predstavilo preporuke o zaštiti maloljetnika i primjerenom korištenju društvenih mreža i drugih digitalnih usluga.

Ako prijedlog bude usvojen, evropska pravila mogla bi donijeti značajne promjene u načinu na koji djeca pristupaju društvenim mrežama, online igrama i alatima umjetne inteligencije.