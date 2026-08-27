Zbog objava na internetu kažnjena 203 građanina u BiH

Kazne zbog objava na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini izrečene su najmanje 203 građanina u periodu od 2021. do 2025. godine, pokazala je analiza Udruženja BH novinari predstavljena danas u Sarajevu.

Podaci se odnose na Unsko-sanski, Posavski, Kanton 10 i Zapadnohercegovački kanton, kao i Općinu Kakanj. Autorica analize Mirna Stanković Luković navela je da stvarni broj kažnjenih može biti i veći jer pojedini kantoni ne vode posebne evidencije ili nisu dostavili tražene podatke.

Analiza pod nazivom „Lokalna regulacija online prostora u Bosni i Hercegovini: Između zaštite javnog reda i ograničavanja slobode izražavanja“ ukazuje na različite načine kojima su lokalne vlasti pokušavale urediti ponašanje građana na internetu.

Prema predstavljenim podacima, u Federaciji BiH ne postoji jedinstven pristup ovom pitanju. Pojedini kantoni i lokalne zajednice internet i društvene mreže kroz propise o javnom redu i miru tretiraju kao javni prostor, što je otvorilo pitanje granica takvog regulisanja i mogućeg zadiranja u slobodu izražavanja.

Generalna sekretarka BH novinara Borka Rudić podsjetila je na slučaj iz Kaknja, gdje je novinarka bila prekršajno procesuirana nakon kritičkog komentara objavljenog na Facebooku. Postupak je kasnije okončan odustajanjem obje strane, ali je slučaj dodatno otvorio raspravu o tome na koji način lokalni propisi mogu biti primijenjeni na sadržaje objavljene na internetu.

Iz BH novinara upozoravaju da kazne zbog objava na društvenim mrežama mogu predstavljati problem ukoliko se propisi primjenjuju na način koji nije usklađen sa evropskim standardima zaštite slobode izražavanja.

Ombudsmen za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur ocijenila je da postoje ozbiljne pravne dileme u vezi s tim može li se digitalni prostor uopće tretirati kao javno mjesto na isti način kao fizički prostor.

Prema njenim riječima, nedostatak jedinstvenog zakonskog uređenja digitalne sfere doveo je do situacije u kojoj niži nivoi vlasti pokušavaju ovu oblast urediti kroz propise o javnom redu i miru.

Analiza je urađena za potrebe Udruženja BH novinari i mreže SafeJournalists, nakon pritužbi novinara i medija da se protiv njih vode prekršajni postupci na osnovu lokalnih i kantonalnih propisa. Podaci o najmanje 203 kažnjene osobe, prema autorima analize, ponovo su otvorili pitanje kako urediti online prostor, a istovremeno zaštititi pravo građana i novinara na slobodu izražavanja.