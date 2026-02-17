Mreža X pala na sat vremena, hiljade korisnika prijavili probleme

Nedžida Sprečaković
Mreža X pala na sat vremena, hiljade korisnika prijavili probleme
Mreža X pala na sat vremena, hiljade korisnika prijavili probleme

Mreža X srušila se u ponedjeljak nakratko, a pristup društvenoj mreži bio je onemogućen korisnicima širom svijeta. Broj prijava problema brzo je rastao na servisima koji prate prekide rada.

Prekid je trajao oko sat vremena, tokom kojeg mnogi nisu mogli otvoriti profile niti osvježiti sadržaj, uz poruke o grešci i poziv da pokušaju ponovo učitati stranicu ili aplikaciju. Iako se usluga potom stabilizovala, kompanija još nije objavila službeno objašnjenje šta je dovelo do problema.

Prema podacima Downdetectora, zabilježeno je više od 42.000 prijava na globalnom nivou, s najvećim brojem pritužbi u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je značajan broj prijava stigao i iz Ujedinjenog Kraljevstva te Indije. Najčešće poteškoće odnosile su se na rad aplikacije, ali i na objave, vremensku liniju i web verziju platforme.

Ovo nije prvi put da se srušio X u kratkom periodu, Index podsjeća da su i ranije zabilježeni slični globalni prekidi, uz veliki broj prijavljenih problema i bez detaljnijih pojašnjenja kompanije nakon incidenta.

