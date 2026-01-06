Nova WhatsApp prevara posljednjih dana širi se društvenim mrežama i putem aplikacije WhatsApp, a građani su meta poruka koje koriste emotivne priče i molbe za pomoć kako bi ih naveli na klik.

U porukama se najčešće traži glasanje za dijete, sportaša ili učenika, uz poruke koje izazivaju saosjećanje i hitnost, poput tvrdnji da bi glas mogao omogućiti besplatno školovanje ili sportsku stipendiju. Upravo ovakav emotivni sadržaj čini novu WhatsApp prevaru posebno opasnom.

Klikom na ponuđenu poveznicu korisnici bivaju preusmjereni na sumnjivu internetsku stranicu gimnasti.top, nakon čega može doći do kompromitacije, odnosno krađe WhatsApp računa. Stručnjaci upozoravaju da se ovim putem često preuzimaju pristupni podaci, a napadači potom koriste preuzete naloge za slanje istih poruka daljim kontaktima.

Dodatni problem predstavlja činjenica da poruke često stižu s profila poznatih osoba, iz kontakata pohranjenih u imeniku ili s već hakiranih WhatsApp računa, što novu WhatsApp prevaru čini uvjerljivijom i teže prepoznatljivom.

Sigurnosni stručnjaci savjetuju građanima da ne otvaraju sumnjive linkove, da poruke ovakvog sadržaja odmah izbrišu i prijave, te da identitet pošiljatelja provjere putem drugog komunikacijskog kanala, posebno ako se poruka poziva na hitnost ili emotivnu pomoć.

Upozorava se da nova WhatsApp prevara može pogoditi svakoga, bez obzira na nivo digitalne pismenosti, zbog čega se korisnicima preporučuje dodatni oprez prilikom otvaranja bilo kakvih poveznica koje stižu putem poruka.