Javni prihodi u FBiH premašili 5,8 milijardi KM

Javni prihodi u FBiH u prvih osam mjeseci ove godine dostigli su 5,88 milijardi KM, dok je na području Tuzlanskog kantona naplaćeno gotovo 994 miliona KM, pokazuju najnoviji podaci Porezne uprave Federacije BiH.

Od januara do kraja augusta porezni obveznici u Federaciji BiH uplatili su ukupno 5.883.521.458 KM javnih prihoda. U istom periodu prošle godine naplaćeno je 5,90 milijardi KM, što znači da je ovogodišnja naplata neznatno manja. U odnosu na prvih osam mjeseci 2024. godine, međutim, prihodi su veći za više od 639 miliona KM.

Javni prihodi u FBiH: Tuzlanski kanton drugi po ukupnoj naplati

Najviše javnih prihoda naplaćeno je u Kantonu Sarajevo, nešto više od 2,18 milijardi KM, dok je Tuzlanski kanton sa 993,79 miliona KM na drugom mjestu i učestvuje sa 16,89 posto u ukupnoj naplati u Federaciji.

U Tuzlanskom kantonu naplata je ipak manja nego u istom periodu prošle godine, kada je iznosila nešto više od 1,01 milijardu KM. U poređenju sa 2024. godinom, kada je naplaćeno 896,8 miliona KM, ovogodišnji rezultat veći je za gotovo 97 miliona KM.

Podaci pokazuju i različita kretanja pojedinih vrsta prihoda. Prihodi od direktnih poreza porasli su sa 1,21 na 1,30 milijardi KM, dok je naplata doprinosa smanjena sa 4,10 na 3,99 milijardi KM u odnosu na isti period prošle godine.

U Federaciji zaposleno više od 542 hiljade ljudi

Prema evidencijama Porezne uprave FBiH, na kraju augusta u Federaciji je bilo zaposleno 542.486 osoba. Od ukupnog broja zaposlenih, 170.231 osoba bila je mlađa od 36 godina, što čini nešto više od 31 posto zaposlenih.

Među zaposlenima je 300.871 muškarac i 241.615 žena.

Istovremeno je u Federaciji evidentirano 138.040 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice. Godinu ranije bilo ih je 134.372.

Inspektori pronašli 626 neprijavljenih radnika

Porezna uprava je tokom prvih osam mjeseci obavila 3.722 inspekcijska nadzora. Kontrolama je otkriveno 626 neprijavljenih radnika, 138 slučajeva rada bez odobrenja, kao i 112 objekata bez instaliranog fiskalnog uređaja.

Nepravilnosti u evidentiranju prometa utvrđene su u 956 slučajeva, dok je 288 objekata zapečaćeno. U 1.537 kontrola izdati su prekršajni nalozi ukupne vrijednosti nešto veće od šest miliona KM.

Promet veći za tri milijarde KM

Podaci o fiskalnim uređajima pokazuju da je u periodu od januara do augusta evidentiran promet od 52,19 milijardi KM. To je za nešto više od tri milijarde KM, odnosno 6,18 posto, više nego u istom periodu prošle godine.

Samo tokom augusta putem 113.146 fiskalnih uređaja evidentirano je gotovo sedam milijardi KM prometa.

Porezna uprava FBiH ponovo je pozvala porezne obveznike da posluju u skladu sa zakonom, evidentiraju svaki ostvareni promet putem fiskalnih uređaja i kupcima izdaju račune.