Specijalna olimpijada: BiH osvojila četiri medalje na Malti

Ali Huremović
Specijalna olimpijada: BiH osvojila četiri medalje na Malti

Specijalna olimpijada BiH osvojila je četiri medalje na Evropskom otvorenom prvenstvu u plivanju na Malti, jednu zlatnu, dvije srebrne i jednu bronzanu.

Na takmičenju koje je okupilo oko 400 sportista iz 37 zemalja Evrope i svijeta, posebno se istakao Harun Abdagić, koji je postao evropski prvak u disciplini 25 metara slobodnim stilom u grupi M1. Do zlata je stigao rezultatom 17,56 sekundi, dok je već u kvalifikacijama ostvario vrijeme 17,10 sekundi, najbolje na prvenstvu u toj disciplini.

Abdagić je nastupio i u trci na 50 metara slobodnim stilom u grupi M2, gdje je zabilježio vrijeme 38,54 sekunde.

Dvije srebrne medalje za Nadju Suljović

Nadja Suljović osvojila je dvije titule viceprvakinje Evrope. Srebrne medalje pripale su joj u disciplinama 25 i 50 metara slobodnim stilom.

Trku na 25 metara završila je za 26,59 sekundi, dok je na 50 metara slobodno u grupi F4 ostvarila vrijeme 59,85 sekundi.

Bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu osvojio je Adnan Pribišić u disciplini 50 metara prsno, s vremenom 56,51 sekundu. U trci na 100 metara prsno diskvalifikovan je zbog nedodirivanja table prilikom okreta.

Zapažene nastupe imala je i Edna Šunjić, koja je zauzela šesto mjesto na 50 metara slobodno u grupi F4, dok je na 25 metara slobodno u grupi F2 završila na sedmoj poziciji. Bh. mješovita štafeta takmičenje je završila na šestom mjestu.

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Specijalna olimpijada BiH sa četiri medalje

Reprezentaciju su predvodili selektor Samir Halilović i trenerica Aldina Husejinović.

Iz Specijalne olimpijade BiH poručili su da su reprezentativci dostojanstveno predstavili Bosnu i Hercegovinu i još jednom pokazali da kontinuiran rad, sportska disciplina i predanost donose rezultate na velikim međunarodnim takmičenjima.

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