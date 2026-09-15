Sjajni rezultat reprezentacije BiH: Gazdić primio predstavnike svjetskih viceprvaka

Sjedeća odbojka BiH ponovo je ostvarila veliki međunarodni uspjeh, a predstavnike Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine primio je ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić.

Prijemu su prisustvovali predsjednik Saveza Hajrudin Zekić i trener Ejub Mehmedović, nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Kini osvojila titulu viceprvaka svijeta.

Gazdić je predstavnicima Saveza čestitao na rezultatu ostvarenome na 2026 Sitting Volleyball World Championships u Hangzhouu, ističući zadovoljstvo što su Ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona finansijski podržali odlazak reprezentacije na ovo takmičenje.

Sjedeća odbojka BiH ima podršku Tuzlanskog kantona

Ministar Gazdić naglasio je da je podrška reprezentativnim selekcijama postala ustaljena praksa Vlade TK i resornog ministarstva.

„Podrška reprezentacijama i reprezentativcima sa područja Tuzlanskog kantona na zvaničnim međunarodnim takmičenjima naše je trajno opredjeljenje, pa su i propisi kreirani u skladu s tim, te nam je uvijek zadovoljstvo odazvati se zahtjevu za podršku najboljima među sportistima“, kazao je Gazdić.

Predsjednik Saveza sjedeće odbojke BiH Hajrudin Zekić zahvalio je na podršci koja je omogućila nastup reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kini.

Podsjetio je i da su na području Tuzlanskog kantona u prethodnih nekoliko godina održane dvije završnice Eurolige u sjedećoj odbojci.

Zekić je naglasio i da Tuzlanski kanton trenutno ima osvajača Eurolige i viceprvaka Evrope u sjedećoj odbojci, što, kako je kazao, ima veliki značaj za ovaj kanton i Bosnu i Hercegovinu.

Iz Saveza očekuju da će saradnja sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade TK biti nastavljena i u narednom periodu.

Uspjesi koje posljednjih godina ostvaruje sjedeća odbojka BiH dodatno potvrđuju status ovog sporta kao jednog od najtrofejnijih u Bosni i Hercegovini.