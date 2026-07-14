BiH uvjerljivo savladala Poljsku i izborila osminu finala Svjetskog prvenstva

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci upisala je sigurnu pobjedu u trećem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhouu, savladavši Poljsku rezultatom 3:0, po setovima 25:19, 25:9 i 25:20.

Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića kontrolisali su susret od prvog poena i poljskoj selekciji nisu dozvolili da ozbiljnije zaprijeti. Najviše neizvjesnosti bilo je u prvom setu, koji je BiH dobila rezultatom 25:19.

U drugom setu bh. reprezentativci potpuno su nadigrali protivnika i prepustili mu samo devet poena. Selektor Mahmutović u završnom setu pružio je priliku i igračima koji su imali manju minutažu, ali se odnos snaga na terenu nije promijenio. Bosna i Hercegovina treći set dobila je sa 25:20 i potvrdila maksimalnu pobjedu.

Priliku za igru dobili su Elvis Šerifović, Asim Medić i Edin Đino, koji su uspješno odgovorili zahtjevima stručnog štaba, dok je dio standardnih prvotimaca odmarao pred nastavak takmičenja.

Bosna i Hercegovina bila je uspješnija u gotovo svim elementima igre, ostvarivši 35 poena iz napada i 12 as servisa. Najefikasniji igrač susreta bio je Safet Alibašić sa 18 osvojenih poena, dok je Ermin Jusufović dodao 11.

U pobjedi protiv Poljske nastupili su Adnan Manko, Stevan Crnobrnja, Armin Šehić, Asim Medić, Mirzet Duran, Nizam Čančar, Dževad Hamzić, Edin Đino, Safet Alibašić, kapiten Sabahudin Delalić, Ermin Jusufović i Elvis Šerifović.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u osmini finala igrat će protiv Iraka. Utakmica je zakazana za utorak u 17:30 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 11:30 sati po srednjoevropskom vremenu, a pobjednik će izboriti plasman među osam najboljih selekcija svijeta.