BiH sigurnom pobjedom protiv Japana otvorila Svjetsko prvenstvo u sjedećoj odbojci

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci pobjedom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava u kineskom Hangzhouu.

Bh. reprezentativci su u prvom kolu grupne faze savladali Japan rezultatom 3:0, po setovima 25:14, 25:16 i 25:12.

Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića od početka susreta kontrolisali su igru i rezultat, ne dozvolivši protivniku da ozbiljnije ugrozi njihovu prednost. Sigurnom igrom stigli su do prve pobjede na prvenstvu i uspješno započeli borbu za završnicu takmičenja.

Jusufović: Najvažnije je da smo pobijedili

Jedan od najiskusnijih bh. reprezentativaca Ermin Jusufović istakao je da je rezultat protiv Japana bio očekivan, ali i naglasio da ekipa u nastavku prvenstva mora podići nivo igre.

„Drago mi je prije svega da je takmičenje počelo i da smo ostvarili prvu pobjedu. Rezultat 3:0 je bio očekivan. Mislim da nismo pretjerano briljirali, ali protivnik je bio takav da smo sebi mogli dozvoliti i poneku grešku. Najvažnije je da smo pobijedili, da je sve krenulo i iskreno se nadam da ćemo biti sve bolji iz utakmice u utakmicu“, kazao je Jusufović.

Dodao je da će naredni susret biti pravi ispit za bh. tim.

„Naredna utakmica je pravi ispit zrelosti, kao i svaki put protiv reprezentacije Irana. Nadam se da ćemo pružiti dobru partiju i pokazati da se imamo čemu nadati na našem putu prema finalu. Ukoliko se ukaže prilika za pobjedu, siguran sam da ćemo je iskoristiti“, poručio je Jusufović.

Slijedi veliki derbi protiv Irana

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine već sutra očekuje duel protiv Irana, najvećeg rivala bh. selekcije i aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka.

Utakmica je zakazana za 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno za 13 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Svjetsko prvenstvo otvoreno je svečanom ceremonijom u centralnoj dvorani u Hangzhouu, gdje su predstavljene 32 reprezentacije u muškoj i ženskoj konkurenciji iz 22 zemlje svijeta.