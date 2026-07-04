Zmajevi stigli u Sarajevo, iz zraka ih dočekala posebna poruka

Zmajevi stigli u Sarajevo nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, a njihov povratak kući obilježila je i posebna poruka koju su dobili pri ulasku u zračni prostor Bosne i Hercegovine.

Među reprezentativcima koji su jučer doputovali u Sarajevo bio je i kapiten Edin Džeko, nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine završila nastup na Mundijalu.

Zmajevi stigli u Sarajevo nakon historijskog nastupa

Po ulasku u zračni prostor naše zemlje, bh. reprezentativce pozdravili su predstavnici BHANSA-e, kompanije koja kontroliše zračni prostor Bosne i Hercegovine.

“Dragi naši Zmajevi, BHANSA vas sa ponosom pozdravlja i želi vam dobrodošlicu u zračni prostor Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste svojim historijskim uspjehom na Svjetskom prvenstvu donijeli radost, ponos i zajedništvo cijeloj BiH. Zmajevi, dobro došli kući”, navedeno je u poruci.

Ovaj gest dodatno je obilježio povratak dijela reprezentacije, nakon nastupa koji će ostati upisan kao jedan od najvažnijih trenutaka bh. nogometa.

Dio Zmajeva stigao je u Sarajevo, dok su preostali igrači i članovi stručnog štaba otputovali u druge evropske gradove, gdje ih očekuju klupske i druge obaveze.

Povratak reprezentativaca protekao je u znaku ponosa, zahvalnosti i emocija, nakon što su Zmajevi na Svjetskom prvenstvu ostvarili historijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu.