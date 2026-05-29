Reprezentacija BiH pobjedom otvorila Zlatnu ligu u sjedećoj odbojci

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Ukrajinom počela je nastup na turniru Zlatne lige u sjedećoj odbojci, koji se održava u poljskom gradu Zawiercie.

Bh. odbojkaši, koji na ovom takmičenju brane naslov prvaka, opravdali su ulogu favorita i slavili rezultatom 3:0. Po setovima je bilo 25:20, 25:18 i 25:19.

Nakon uspješnog otvaranja turnira, reprezentaciju BiH danas očekuje i meč drugog kola. Protivnik će biti selekcija Mađarske, a susret je zakazan za 18 sati.

Drugog takmičarskog dana, u subotu, odbojkaši Bosne i Hercegovine igrat će dvije utakmice. Prvo će se od 10 sati sastati s Njemačkom, dok je duel protiv Hrvatske planiran za 16:30 sati.

Nastup u grupnoj fazi BiH će završiti u nedjelju utakmicom protiv domaćina Poljske, koja se igra od 12:30 sati.