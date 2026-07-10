Žrtve genocida u Srebrenici, njih deset, bit će ukopane sutra, 11. jula, u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica, Potočari, gdje će nakon više od tri decenije čekanja pronaći smiraj među ranije ukopanim članovima svojih porodica.

Iza svakog imena koje će sutra biti pročitano u Potočarima ostali su prekinuti život, porodica koja je čekala i bolna potraga za posmrtnim ostacima. Najmlađa žrtva imala je samo 20, a najstarija 56 godina. Njihovi posmrtni ostaci pronalaženi su u različitim masovnim grobnicama od 1997. do 2022. godine.

Među žrtvama koje će biti ukopane su trojica mladića koja su u trenutku ubistva bila u dvadesetim godinama. Sutrašnja kolektivna dženaza u Potočarima za njihove porodice predstavlja trenutak oproštaja koji su čekale godinama, često ukopavajući samo mali broj pronađenih kostiju svojih najmilijih.

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Žrtve genocida u Srebrenici: Senad će biti ukopan uz brata Džemaila

Najmlađa žrtva koja će sutra biti ukopana je Senad Jusić, sin Zaima, rođen 1975. godine. Imao je svega 20 godina kada je u julu 1995. nestao na području Bratunca.

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su tek 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Senad će biti ukopan uz brata Džemaila, koji je u Potočarima ukopan 2012. godine.

Muriz Baraković, sin Ramiza, rođen je 1973. godine. Ubijen je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su deset godina kasnije na lokalitetu Budak.

Iste godine rođen je i Hamed Musić, sin Edhema. Ubijen je na području Baljkovice, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 1997. godine na lokalitetu Rahunići kod Bratunca.

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Nuko Nukić bit će ukopan uz četiri amidžića

Među žrtvama genocida u Srebrenici koje će sutra biti ukopane je i Nuko Nukić, sin Sulje, rođen 1957. godine. Ubijen je na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2002. godine na lokalitetu Jelovačka česma.

Nuko će biti ukopan u mezarju u kojem se već nalaze mezari njegova četiri amidžića. Nakon godina traganja i čekanja, porodica će ga konačno ispratiti među njegove najbliže.

Ramo Alić, sin Šemse, rođen 1965. godine, ubijen je na području Bratunca. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2001. godine u masovnoj grobnici Glogova.

Muhidin Osmanović, sin Osmana, rođen je 1963. godine. Ubijen je na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2008. godine na lokalitetu Most na rijeci.

Iste godine rođen je i Huso Ćerimović, sin Rahmana. Ubijen je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2008. godine u Kamenici.

Ahmet Gušter, sin Alije, rođen 1954. godine, ubijen je na području Vlasenice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići.

Asim Kunić, sin Omera, rođen je 1953. godine. Ubijen je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2006. godine u masovnoj grobnici Kamenica, Čančari.

Ramo Dautović bit će ukopan uz brata Jusu

Najstarija žrtva koja će sutra biti ukopana je Ramo Dautović, sin Mustafe, rođen 1939. godine u Srebrenici. Imao je 56 godina kada je nestao na području Zvornika.

Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica, Čančari. Ramo će biti ukopan uz brata Jusu, koji je ranije pronašao smiraj u Potočarima.

U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još deset identifikovanih žrtava čije porodice nisu dale saglasnost za ukop. DNK metodom identifikovano je još 36 žrtava, ali njihove porodice još nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji.

Mnoge porodice ne odlučuju se na ukop jer su pronađeni samo pojedini dijelovi skeleta. One i dalje čekaju otkrivanje novih masovnih grobnica, nadajući se da će pronaći još neku kost i ukopati što kompletnije posmrtne ostatke svojih najmilijih.

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za još oko 900 žrtava genocida u Srebrenici, čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.