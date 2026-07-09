Sarajevo u tišini ispratilo tabute žrtava genocida u Srebrenici

Građani Sarajeva danas su dostojanstveno i u tišini ispratili tužnu kolonu s 10 tabuta, u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine.

Kolona se najprije zaustavila ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje su porodice žrtava, građani, predstavnici institucija i delegacije odali počast nevinim žrtvama.

Nakon toga, kamion s tabutima zaustavio se ispred Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, zatim kod pijace Markale i ispred Vijećnice, mjesta koja i sama čuvaju bolna sjećanja na stradanja nedužnih civila.

Učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća, prisutni su još jednom ukazali na važnost čuvanja istine o genocidu u Srebrenici i trajnog sjećanja na više od osam hiljada ubijenih Bošnjaka iz zaštićene zone Ujedinjenih nacija.

Tabuti će biti prevezeni u Memorijalni centar Srebrenica, Potočari, gdje će žrtve biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula, na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici.

Duž trase kojom je prolazila kolona, građani su zastajali, spuštali glave i u tišini ispraćali žrtve na njihovo posljednje putovanje. Prizori iz Sarajeva još jednom su pokazali da sjećanje na Srebrenicu ostaje trajna obaveza društva, ali i opomena da se istina mora čuvati od zaborava i negiranja.

Ovogodišnja komemoracija održava se uz poruku da istina, pravda i sjećanje moraju ostati temelj borbe protiv negiranja genocida, mržnje i ravnodušnosti prema žrtvama.