Srebrenički inferno, glas bola i sjećanja na žrtve genocida

Srebrenički inferno, jedno od najsnažnijih umjetničkih djela posvećenih žrtvama genocida u Srebrenici, već više od dvije decenije kroz muziku i stihove prenosi bol porodica ubijenih, ali i obavezu čuvanja istine.

Oratorij je prvi put izveden 2003. godine. Tekst je napisao pjesnik Džemaludin Latić, dok muziku potpisuje bh. kompozitor Đelo Jusić.

Djelo govori o majkama koje čekaju sinove, djeci koja su ostala bez roditelja i porodicama koje ni nakon više od tri decenije nisu pronašle posmrtne ostatke svojih najmilijih. Zbog snažne poruke, Srebrenički inferno postao je jedan od prepoznatljivih simbola kulture sjećanja na genocid počinjen u julu 1995. godine.

Stihovi oratorija posebno snažno odjekuju u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, među hiljadama bijelih nišana koji svjedoče o razmjerama počinjenog zločina.

Ove godine obilježava se 31. godišnjica genocida u Srebrenici, a u Memorijalnom centru bit će ukopano još deset identificiranih žrtava. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su i identificirani nakon dugotrajnih procesa ekshumacije i DNK analize.

U genocidu u Srebrenici ubijeno je više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, dok su desetine hiljada civila protjerane. Genocid je potvrđen presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde.

Srebrenički inferno i danas podsjeća na one koji su ubijeni, na porodice koje još tragaju za najmilijima i na obavezu da se istina o genocidu prenosi budućim generacijama.