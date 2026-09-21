Amel Kovačević u Njemačkoj: AI mijenja telekom industriju, a znanje dijaspore može ubrzati razvoj BiH

Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević učestvovao je na BH Professionals Meetup NRW u Monhajmu na Rajni, gdje je govorio o tome kako umjetna inteligencija i nove tehnologije mijenjaju telekom industriju. U fokusu razgovora bili su i digitalni suverenitet, kompetencije budućih lidera te snažnije povezivanje bh. stručnjaka iz Njemačke s kompanijama i institucijama u Bosni i Hercegovini.

BH Professionals Meetup, organizovan u saradnji s Bosnia & Herzegovina Futures Foundation, okuplja profesionalce, lidere i poduzetnike bh. porijekla radi razmjene znanja i iskustava te stvaranja novih prilika za saradnju.

AI mijenja način rada

Jedna od centralnih tema razgovora bila je umjetna inteligencija, koja već mijenja korisničku podršku, upravljanje mrežama, cyber sigurnost, analizu podataka, razvoj novih usluga i način donošenja poslovnih odluka.

„AI će mijenjati procese mnogo brže nego što će mijenjati osnovnu svrhu telekom kompanija. Naš posao ostaje da ljudima i privredi obezbijedimo sigurnu, pouzdanu i dostupnu digitalnu infrastrukturu, ali ćemo to raditi uz mnogo više automatizacije, podataka i inteligentnih sistema“, kazao je Kovačević.

Takve promjene traže i snažniju infrastrukturu. BH Telecom je posljednjih godina ubrzao ulaganja u optičku mrežu, pripreme za 5G, data centre, cloud servise i rješenja zasnovana na umjetnoj inteligenciji, uz internu digitalnu transformaciju i modernizaciju korisničkih kanala.

Time se mijenja i uloga telekom operatora.

„Telekom operator više nije kompanija koja prodaje konekciju. Njegova strateška vrijednost je u tome da povezuje infrastrukturu, podatke, cloud, cyber sigurnost i digitalne servise u pouzdan ekosistem za građane, privredu i javni sektor“, rekao je Kovačević.

Digitalni suverenitet

Razvoj digitalnih usluga otvara i pitanje kontrole, sigurnosti i upravljanja podacima. Za Bosnu i Hercegovinu digitalni suverenitet, prema Kovačevićevim riječima, podrazumijeva razvoj vlastitih infrastrukturnih i stručnih kapaciteta, zaštitu podataka i sposobnost donošenja tehnoloških odluka koje odgovaraju potrebama korisnika i domaće ekonomije.

„Digitalni suverenitet ne znači tehnološku izolaciju. On znači da znamo gdje su naši podaci, ko njima upravlja i da imamo dovoljno vlastitog znanja i infrastrukture da možemo birati najbolja rješenja“, kazao je.

Kako se tehnologija ubrzano mijenja, mijenjaju se i zahtjevi prema ljudima koji vode kompanije. Uz razumijevanje tehnologije, sve važnije postaju sposobnost upravljanja promjenama, povezivanja različitih oblasti i donošenja odluka u složenom poslovnom okruženju.

„Budući lideri moraju razumjeti tehnologiju, ali još bolje moraju razumjeti ljude, povjerenje i odgovornost. Tehnologija se može kupiti, ali organizacijska sposobnost da je pretvorite u vrijednost gradi se godinama“, rekao je.

Znanje dijaspore

Kovačević je ukazao i na potencijal stručnjaka bh. porijekla koji žive i rade u Njemačkoj. Njihovo iskustvo, znanje i međunarodne poslovne veze mogu se direktnije uključiti u razvoj kompanija i institucija u Bosni i Hercegovini.

„Bosna i Hercegovina ne mora čekati fizički povratak ljudi da bi vratila znanje. Ekspertiza se može uključiti odmah kroz projekte, mentorstvo, partnerske mreže i pristup novim tržištima“, poručio je Kovačević.

Razgovor u Monhajmu pokazao je da telekom industrije u BiH i Njemačkoj, uprkos razlikama u veličini i razvijenosti tržišta, dijele slične prioritete: moderniju infrastrukturu, primjenu AI-ja, sigurnost podataka i razvoj ljudi koji tehnološke promjene mogu pretvoriti u konkretnu vrijednost za korisnike i ekonomiju.

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