Barbarez pred Ligu nacija: Četiri nova poziva, Dedić otpao, govorio i o Hasagiću

Sergej Barbarez napravio je četiri promjene u reprezentaciji Bosne i Hercegovine pred početak nove sezone Lige nacija, a zbog povreda Amara Dedića i Kenana Busuladžića pozive su dobili Benjamin Tahirović, Ajdin Hasić, Arjan Malić i Luka Đurić.

Selektor je na okupljanju reprezentacije potvrdio da je Dedić obnovio povredu zadnje lože i da ga očekuje pauza od tri do četiri sedmice, zbog čega neće biti na raspolaganju za naredne četiri utakmice.

Još duži oporavak očekuje Kenana Busuladžića, koji je pokidao križne ligamente i, prema Barbarezovim riječima, neće igrati oko devet mjeseci.

Promjene u kadru otvorile su prostor za nekoliko novih i povratničkih imena.

„Pozvali smo Benjamina Tahirovića, Ajdina Hasića, Arjana Malića i Luku Đurića. Đurić je napravio iskorak u karijeri i želimo ga vidjeti na djelu“, kazao je Barbarez.

Barbarez: Glavni cilj je Evropsko prvenstvo

Selektor je naglasio da dugoročni cilj ostaje plasman na Evropsko prvenstvo, ali da rezultat u Ligi nacija također ima veliki značaj, između ostalog i zbog njegovog utjecaja na buduća izvlačenja kvalifikacionih grupa.

Barbarez smatra da reprezentativni fudbal zahtijeva drugačiji pristup od klupskog te da minutaža igrača u klubovima nije jedini kriterij prilikom izbora reprezentativaca.

Govoreći o mladim igračima, istakao je da stručni štab neke od njih prati godinama, čekajući trenutak kada će napraviti iskorak dovoljan za seniorsku reprezentaciju.

Bosnu i Hercegovinu prvo očekuju dva zahtjevna gostovanja. Zmajevi će 25. septembra igrati protiv Poljske u Varšavi, a tri dana kasnije protiv Rumunije u Bukureštu. Zbog UEFA-inih kazni navijači BiH neće moći prisustvovati nijednoj od te dvije utakmice. Nakon toga slijede domaći susreti sa Švedskom 2. oktobra i Poljskom 5. oktobra u Zenici.

Barbarez je poručio da reprezentacija neće na gostovanja odlaziti s unaprijed postavljenim ciljem osvajanja jednog boda.

„Moramo biti realni, ali samopouzdanja imamo. Nećemo ići na bod. Puni fokus je na Poljskoj“, rekao je.

Džekin oproštaj protiv Švedske

Poseban značaj imat će utakmica protiv Švedske, tokom koje će se Edin Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa. Barbarez je kazao da mu predstavlja čast što će dugogodišnji kapiten reprezentativnu karijeru završiti dok je on selektor.

„Ako bude sve uredu, ići ćemo da dobijemo tu utakmicu i da mu podarimo tri boda za oproštaj“, poručio je Barbarez.

Selektor očekuje da će nakon Džekinog odlaska reprezentacija biti još mlađa, ali smatra da u ekipi već postoje igrači sposobni preuzeti veću odgovornost. Među njima je izdvojio Seada Kolašinca, Ermedina Demirovića, Nikolu Katića, Nikolu Vasilja, Ivana Šunjića, Amara Dedića i Tarika Muharemovića.

Barbarez odgovorio na poruku Kenana Hasagića

Jedna od tema konferencije bila je i nedavna promjena u stručnom štabu te odlazak dosadašnjeg trenera golmana Kenana Hasagića, koji je nakon toga na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj je kritikovao bivše saradnike.

Direktor reprezentacije Emir Spahić rekao je da nema komentar na Hasagićeve navode i poželio mu sve najbolje, dok je Barbarez odbacio tvrdnje da je odlasku prethodio sukob.

„Željeli smo nove poglede, novu energiju i novi pristup. Ništa se nije dogodilo. Sasvim je normalan proces da se prave promjene“, rekao je Barbarez.

Nogometni savez BiH ranije je saopćio da novi trener golmana postaje Branko Katić, dok će Siniša Mrkobrada ubuduće obavljati funkciju skauta golmana za A i U21 reprezentaciju.

Reprezentativci će prve treninge obaviti u Sarajevu, nakon čega u četvrtak putuju u Poljsku. Poslije susreta u Varšavi slijedi put u Bukurešt, a potom povratak u Bosnu i Hercegovinu i pripreme za domaće utakmice protiv Švedske i Poljske.