Dvije djevojke poginule u nesreći kod Bradine

Adin Jusufović
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo, kanabis
Foto: Ilustracija

Dvije djevojke poginule su, a još tri osobe su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bradina na magistralnom putu M17.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se dogodila u 23:45 sati kada je A.B. (2006) sa Ilidže, upravljajući automobilom Golf, sletio s ceste u provaliju.

U nesreći su smrtno stradale saputnice A.M. (2006) i N.Z. (2006), obje iz Sarajeva.

Vozač A.B. zadobio je teške tjelesne povrede.

Povrijeđeni su i A.J. (2006) sa Ilidže i D.D. (2006) iz Sarajeva, ali stepen njihovih povreda zasad nije poznat.

Povrijeđenima je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Konjic, nakon čega su upućeni na Kliniku urgentne medicine u Sarajevu na daljnje liječenje.

Tijela stradalih djevojaka prevezena su u Gradsku mrtvačnicu Konjic.

O slučaju je obaviješten nadležni tužilac, a policija je nakon izvršenog uviđaja poduzela potrebne mjere i radnje.

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