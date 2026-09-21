Podignuta optužnica protiv Elvisa Selimovića

Adin Jusufović
Tužilaštvo TK
Tužilaštvo TK

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića (44) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73. Zakona o oružju i municiji TK. Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje.

Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata Eldina, nanio mu više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli.

Postupajući tužilac je proširio istragu protiv Selimovića, te se optužnicom tereti i da je u porodičnoj kući uzgajao i proizvodio biljke opojne droge marihuana (Cannabis Sativa), te je također u kući bez važeće dozvole držao lovačko naoružanje i veću količinu municije, kao i vatreno oružje koje građanima uopće nije dozvoljeno držati poput vojnog puškomitraljeza, više komada ručno rađenog vatrenog oružja, municiju i tri eksplozivne naprave.

Tužilaštvo je Kantonalnom sudu Tuzla stavilo prijedlog da se Selimoviću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.

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