Podignuta optužnica protiv Elvisa Selimovića

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Elvisa Selimovića (44) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73. Zakona o oružju i municiji TK. Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje.

Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata Eldina, nanio mu više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli.

Postupajući tužilac je proširio istragu protiv Selimovića, te se optužnicom tereti i da je u porodičnoj kući uzgajao i proizvodio biljke opojne droge marihuana (Cannabis Sativa), te je također u kući bez važeće dozvole držao lovačko naoružanje i veću količinu municije, kao i vatreno oružje koje građanima uopće nije dozvoljeno držati poput vojnog puškomitraljeza, više komada ručno rađenog vatrenog oružja, municiju i tri eksplozivne naprave.

Tužilaštvo je Kantonalnom sudu Tuzla stavilo prijedlog da se Selimoviću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.