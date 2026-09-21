Juventus Kerimu Alajbegoviću čestitao 19. rođendan i na bosanskom jeziku

Kerim Alajbegović danas slavi 19. rođendan, a njegov Juventus obilježio je ovaj dan posebnom objavom posvećenom mladom reprezentativcu Bosne i Hercegovine.

Torinski klub na društvenim mrežama objavio je fotografiju Alajbegovića, a pažnju bh. navijača posebno je privukao dio čestitke napisan na bosanskom jeziku.

„Prvi rođendan među crno-bijelima. Sretan rođendan, Kerime!“, navedeno je u objavi Juventusa.

Alajbegović je rođen 21. septembra 2007. godine u Kölnu, a u Juventus je stigao ovog ljeta iz Bayer Leverkusena, nakon sezone provedene u Salzburgu. Za austrijski klub prethodne sezone odigrao je 44 utakmice u svim takmičenjima, postigao 13 pogodaka i upisao četiri asistencije.

Alajbegović već postigao prvi pogodak za Juventus

Mladi bh. reprezentativac brzo je dobio priliku i u dresu italijanskog velikana. Juventus je u rođendanskoj čestitki naveo da je Alajbegović tokom prvih sedmica u klubu upisao pet nastupa u Seriji A i Evropskoj ligi te postigao i prvi pogodak za crno-bijele, u pobjedi protiv NEC Nijmegena.

Alajbegović je već postao i seniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine, nakon što je prethodno prošao mlađe reprezentativne selekcije.

„Sretan rođendan od cijele crno-bijele porodice, Kerime“, poručili su iz Juventusa.