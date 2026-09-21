BH Novinari upozoravaju: BHRT pred gašenjem

BHRT se nalazi u najtežoj finansijskoj i institucionalnoj krizi do sada, a Udruženje BH Novinari upozorava da bi bez hitne reakcije nadležnih institucija državni javni servis mogao biti ugašen.

Upravni odbor BH Novinara ocijenio je da je višegodišnja kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku, posebno nakon mjesec dana blokade svih računa i odluke o gašenju dvije emisije zbog nedostatka novca za produkciju i izvještavanje novinara iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.

Iz Udruženja navode da je takva situacija posljednje upozorenje Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara BiH, ali i OHR-u i drugim međunarodnim organizacijama, od kojih traže da se aktivnije uključe u rješavanje problema javnog emitiranja.

BH Novinari ranije upozoravali na posljedice krize

BH Novinari podsjećaju da su još krajem 2025. godine Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu i Vijeće ministara upozorili na posljedice finansijske i institucionalne blokade BHRT-a i zatražili konkretne mjere za njegov opstanak.

Upozorenje je upućeno i tadašnjem visokom predstavniku Christianu Schmidtu, a iz Udruženja smatraju da je međunarodna zajednica mogla učiniti više u rješavanju pitanja naplate dugovanja i zakonom propisane raspodjele prihoda od RTV takse.

Upravni odbor BH Novinara kritikuje i odnos aktuelne izvršne i zakonodavne vlasti prema problemima BHRT-a, navodeći da su oni posebno zanemareni u periodu predizborne kampanje.

Gašenje BHRT-a ugrozilo bi cijeli sistem javnog emitiranja

Iz BH Novinara upozoravaju da eventualno gašenje BHRT-a ne bi značilo samo prestanak rada jednog televizijskog i jednog radijskog programa.

Prema njihovoj ocjeni, time bi bio ugrožen cijeli sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini, koji čine BHRT, RTVFBiH i RTRS, kao i mogućnost građana da putem javnih servisa dobijaju pravovremene, tačne i nepristrasne informacije o pitanjima od javnog interesa.

Navode i da bi Bosna i Hercegovina u slučaju gašenja BHRT-a postala jedina država zapadnog Balkana bez državnog javnog medijskog servisa.

Ugrožena budućnost više od 700 zaposlenih

Posebnu zabrinutost Udruženje izražava zbog položaja više od 700 novinara, urednika, producenata, snimatelja, tehničara i drugih zaposlenih na BHRT-u.

Upozoravaju da bi, ukoliko ne bude pronađeno hitno rješenje, veliki broj zaposlenih mogao ostati bez posla kao posljedica dugogodišnjih finansijskih i institucionalnih problema.

BH Novinari traže od Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara BiH, kao i Ureda visokog predstavnika, hitno rješavanje blokade računa BHRT-a kako bi se omogućili osnovni uslovi za rad i spriječilo daljnje smanjivanje programa.

Traže i osiguravanje naplate i raspodjele prihoda od RTV takse u skladu sa zakonom i pravosnažnim sudskim odlukama, kao i utvrđivanje odgovornosti institucija i pojedinaca zbog višegodišnjeg neprovođenja obaveza prema BHRT-u.

Među zahtjevima su i uspostavljanje stabilnog, transparentnog i nezavisnog modela finansiranja javnih RTV servisa, kao i aktivnije uključivanje OHR-a i Vijeća za provedbu mira u pronalaženje rješenja za funkcioniranje sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini.