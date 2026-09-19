BHRT obustavio dio programa: Gledaoci jutros bez „Jutra za sve“

RTV SLON
Foto: Screenshot BHRT

BHRT je obustavio dio programa zbog teške finansijske situacije i blokiranih računa, pa gledaoce BHT1 jutros nije dočekalo redovno vikend izdanje emisije „Jutro za sve“.

Umjesto jutarnjeg programa na ekranu je emitovana poruka kojom je javnost obaviještena o programskoj restrikciji. Finansijski problemi državnog javnog servisa već su doveli do smanjenja obima programa, a iz BHRT-a upozoravaju da u postojećim okolnostima više nisu u mogućnosti redovno realizovati sve sadržaje.

BHRT obustavio „Jutro za sve“ i „BHT1 uživo“

Pored vikend izdanja „Jutra za sve“, prekinuto je i emitovanje popodnevne informativne emisije „BHT1 uživo“. Ova emisija prestala je s emitovanjem nakon šest sezona programa uživo.

BHRT je još 16. septembra najavio da će zbog blokiranih računa od petka biti primoran obustaviti ove programske sadržaje, uz upozorenje da su moguća i dodatna smanjenja programa.

Računi BHRT-a blokirani su, a finansijska situacija utiče i na mogućnost slanja novinarskih ekipa na teren, što direktno otežava izvještavanje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Ugroženi i drugi programski sadržaji

Finansijska kriza ne pogađa samo informativni program. Iz BHRT-a su upozorili da je neizvjesna i realizacija pojedinih sportskih projekata, uključujući televizijske prijenose utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija.

Urednički kolegij BHT1 ranije je najavio i pokretanje inicijative za podnošenje tužbe protiv Bosne i Hercegovine, kao i odgovornih u Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH. Iz BHRT-a navode da je razlog višegodišnje nerješavanje finansiranja i, prema njihovoj ocjeni, nepoštivanje Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH.

Program javnog servisa već duže vrijeme realizuje se u izuzetno otežanim finansijskim okolnostima, dok zaposleni upozoravaju da bez rješenja sistema finansiranja neće biti moguće održati postojeći obim programa.

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