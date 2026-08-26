Zbog RTV takse BHRT pozvao RTRS na razgovore

Upravni odbor i menadžment Radiotelevizije Bosne i Hercegovine odbacili su tvrdnje da BHRT želi ugroziti ili „uništiti“ RTRS, poručujući da su Bosni i Hercegovini potrebna sva tri javna RTV servisa i da se otvorena pitanja moraju rješavati u skladu sa zakonom.

Na sjednici je razmatrana finansijska situacija nastala nakon blokade svih računa BHRT-a. Kao jedini ispravan put za izlazak iz trenutne situacije navedeni su poštivanje pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda te provođenje Zakona o Javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine.

Iz BHRT-a podsjećaju da se višegodišnji spor sa RTRS-om prvenstveno odnosi na raspodjelu prihoda od RTV takse. Prema njihovim navodima, BHRT po tom osnovu od RTRS-a potražuje više od 107 miliona KM.

Posebno su se osvrnuli na sudske postupke zbog kojih je posljednjih dana došlo do novih finansijskih problema. Iz BHRT-a tvrde da u predmetu zbog kojeg su im računi blokirani RTRS potražuje oko 18,1 milion KM, dok BHRT istovremeno potražuje približno 15,6 miliona KM. Zbog toga traže istovremeno izvršenje presude, nakon čega bi, kako navode, BHRT izmirio razliku od oko 2,5 miliona KM.

Upravni odbor i menadžment BHRT-a smatraju neprihvatljivim tvrdnje da se kroz sudske postupke pokušava ugasiti RTRS. Naglašavaju da svaki od tri javna servisa ima zakonom utvrđenu društvenu i medijsku ulogu te da njihov opstanak nije predmet spora.

Iz BHRT-a poručuju i da rukovodstva javnih servisa trebaju zajednički tražiti rješenja za otvorena pitanja, kroz saradnju i primjenu Zakona o Javnom RTV sistemu.

U tom kontekstu Upravni odbor BHRT-a pozvao je rukovodstvo i Upravni odbor RTRS-a na sjednicu Odbora Sistema, kako bi bio otvoren direktan dijalog o postojećim problemima i mogućim načinima njihovog rješavanja.