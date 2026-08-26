Slovenija navodno blokirala zajedničku osudu Izraela u EU

Slovenija je, prema pisanju EUobservera, prošle sedmice spriječila usvajanje zajedničke izjave Evropske unije kojom je trebalo osuditi izraelske planove za izgradnju novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

U Briselu je bila pripremljena izjava visoke predstavnice EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas, koja je trebala dobiti podršku svih 27 članica Unije. Dokumentom se osuđivala odluka izraelske vlade da raspiše tender za izgradnju 1.200 stambenih jedinica u okviru projekta E1.

Za zajedničku izjavu EU potrebna je saglasnost svih članica, ali ona, prema navodima EUobservera, nije postignuta zbog protivljenja Slovenije.

Zbog toga je Evropska služba za vanjsko djelovanje objavila samo izjavu Kallas, što predstavlja dokument nižeg diplomatskog nivoa u odnosu na zajednički stav svih država članica.

Kallas je u izjavi kritikovala planiranu izgradnju novih stambenih jedinica, uz upozorenje da bi realizacija projekta E1 mogla ozbiljno ugroziti mogućnost rješenja izraelsko-palestinskog sukoba po principu dvije države.

Projekt E1 podrazumijeva izgradnju oko 3.400 stambenih jedinica na prostoru od približno 12 kvadratnih kilometara. Protivnici projekta upozoravaju da bi takva izgradnja mogla dodatno teritorijalno podijeliti Zapadnu obalu i otežati stvaranje povezane palestinske države.

Plan izraelske vlade kritikovali su i predstavnici Njemačke, Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Australije, kao i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.