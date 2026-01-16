BiH i Slovenija pregovaraju o izmjenama sporazuma o zapošljavanju bh. državljana

BiH i Slovenija pregovaraju o izmjenama sporazuma

Utvrđen je prijedlog osnova za pokretanje postupka i imenovano izaslanstvo koje će voditi pregovore o zaključivanju sporazuma o izmjenama i dopuni Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji.

Izmjene i dopune sporazuma trebale bi olakšati zakonito zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji i smanjiti rizik od neregularnih migracija radne snage.

Predloženim rješenjima jača se saradnja dvije zemlje u oblasti rada i zapošljavanja, uz cilj da se unaprijede uslovi rada i ostvarivanje prava državljana Bosne i Hercegovine u Sloveniji.

Prijedlog osnova bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnicu predložena je ministrica civilnih poslova.