BiH i Slovenija pregovaraju o izmjenama sporazuma o zapošljavanju bh. državljana

Arnela Šiljković - Bojić
Evropska unija razmatra prijem novih članica bez punog prava glasa
Europaflagge

BiH i Slovenija pregovaraju o izmjenama sporazuma

Utvrđen je prijedlog osnova za pokretanje postupka i imenovano izaslanstvo koje će voditi pregovore o zaključivanju sporazuma o izmjenama i dopuni Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji.

Izmjene i dopune sporazuma trebale bi olakšati zakonito zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji i smanjiti rizik od neregularnih migracija radne snage.

Predloženim rješenjima jača se saradnja dvije zemlje u oblasti rada i zapošljavanja, uz cilj da se unaprijede uslovi rada i ostvarivanje prava državljana Bosne i Hercegovine u Sloveniji.

Prijedlog osnova bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnicu predložena je ministrica civilnih poslova.

pročitajte i ovo

Vijesti

Slovenija uvodi model „80-90-100“: Kraće radno vrijeme, gotovo puna plata

Istaknuto

Teška nesreća u Sloveniji: Saobraćaj potpuno obustavljen!

Vijesti

Oba entiteta u BiH se ubrzano zadužuju, građani sve siromašniji

BiH

Prilika za studente iz BiH: Otvoren poziv za ferijalni rad u...

BiH

Poplave u više dijelova BiH, bez električne energije oko 15.000 potroša

Vijesti

Inflacija u BiH porasla na 4,2 posto u zadnjem kvartalu 2025....

BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo Program ekonomskih reformi

BiH

Stanje na putevima: Mokri kolovozi i magla usporavaju saobraćaj širom BiH

Istaknuto

Danas vedro i suho vrijeme

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 15. januar

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]