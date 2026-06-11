Slovenija ukida granične kontrole prema Hrvatskoj i Mađarskoj, policija se povlači već od ponoći

Slovenija ukida granične kontrole prema Hrvatskoj i Mađarskoj nakon što je vlada te zemlje na današnjoj sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora koji je bio na snazi od oktobra 2023. godine.

Kako prenosi slovenska novinska agencija STA, vlada je zaključila da više ne postoje razlozi za nastavak ovakvog oblika nadzora na unutrašnjim granicama Evropske unije te da će se sigurnosne aktivnosti nastaviti kroz druge, efikasnije metode rada policije.

„Vlada je danas na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog ponovnog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom“, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Slovenije.

Državni sekretar Andrej Lorbek pojasnio je da će slovenska policija već u ponoć napustiti granične prijelaze, ukloniti saobraćajnu signalizaciju postavljenu zbog nadzora granice te ukloniti svu pripadajuću opremu. Policijski službenici potom će se vratiti u svoje matične organizacione jedinice.

Privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom Slovenija je uvela u oktobru 2023. godine, pozivajući se na pogoršanu sigurnosnu situaciju u Evropi, povećane migracijske pritiske i procjene mogućih sigurnosnih prijetnji. Mjere su u međuvremenu više puta produžavane.

Današnjom odlukom slovenska vlada ocijenila je da se sigurnost može osiguravati i bez zadržavanja posebnog režima nadzora na granicama, kroz ciljane policijske aktivnosti i druge oblike kontrole na teritoriji države.

Ukidanje nadzora znači da će prelazak granice između Slovenije i Hrvatske, kao i Slovenije i Mađarske, ponovo biti organizovan bez privremenih kontrolnih punktova koji su bili uspostavljeni tokom protekle gotovo tri godine.