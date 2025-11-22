Slovenija pokreće postupak reciprociteta: Bh. prijevoznicima uskoro povrat PDV-a

Ministarstvo finansija Republike Slovenije odgovorilo je Ministarstvu finansija i trezora BiH, povodom njegove inicijative ministra Srđana Amidžića za uspostavljanje reciprociteta u povratu PDV-a bh. prijevoznicima.

Slovenija je u zvaničnom dopisu upućenom ministru finansija i trezora BiH Srđanu Amidžiću potvrdila da će pokrenuti postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova reciprociteta, čime se otvara put da bh. prijevoznici ostvare pravo na povrat PDV-a u toj zemlji. U dopisu se navodi: „Republika Slovenija će diplomatskim putem obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da potvrđuje ispunjenje uslova reciprociteta i utvrdit će datum od kojeg će se reciprocitet primjenjivati. Od tog datuma, poreski obveznici, registrovani u Bosni i Hercegovini, imat će pravo da traže povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji.“

Iz Ministarstva finansija i trezora BiH poručuju da ovaj korak predstavlja značajnu zaštitu prava domaćih prijevoznika i približavanje ravnopravnom tretmanu u državama EU. U saopćenju su pritom prozvani državni ministri Edin Forto i Elmedin Konaković, uz navode da „nisu poduzeli neophodne korake za zaštitu interesa bh. prijevoznika“, dok se ističe da je Amidžić te korake preduzeo.

Dodaje se da se očekuju i odgovori drugih država kojima je upućen isti zahtjev – Grčke, Španije, Mađarske, Italije i Poljske – kako bi bh. prijevoznicima bilo omogućeno ostvarivanje povrata PDV-a u što većem broju zemalja članica Evropske unije.