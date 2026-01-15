Teška nesreća u Sloveniji: Saobraćaj potpuno obustavljen!

Adin Jusufović

Saobraćajna nesreća u Sloveniji: Štajerska autocesta je zbog teške saobraćajne nesreće zatvorena za saobraćaj u oba smjera na dionici između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica jug.

Iz Saobraćajno-informativnog centra savjetuju vozačima da koriste alternativne pravce, odnosno regionalne ceste – prema Celju kod Slovenske Bistrice i prema Mariboru kod Slovenskih Konjica.

Vozači se upozoravaju da u kolonama formiraju spasilački koridor kako bi hitne službe mogle nesmetano proći. Snimci s nadzornih kamera pokazuju da je nakon sudara izbio požar, a vatrogasne ekipe su već na terenu.

Policija je saopćila da je oko 8 sati zaprimila dojavu o saobraćajnoj nesreći na autocesti A1 kod Slovenske Bistrice, u pravcu Ljubljane. Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovali kombi i teretno vozilo, pri čemu su vozila zahvaćena vatrom. Vatrogasna intervencija je i dalje u toku, a zasad nema podataka o povrijeđenima. Saobraćaj na ovoj dionici je u potpunosti obustavljen i preusmjeren na regionalne pravce.

