Slovenija uvodi model „80-90-100“: Kraće radno vrijeme, gotovo puna plata

Slovenija je od 1. januara 2026. počela primjenjivati novi model zapošljavanja pod nazivom „80-90-100“, koji donosi važne novine prvenstveno za starije radnike i osobe s dugogodišnjim radnim stažom.

Ova mjera dio je sveobuhvatne reforme tržišta rada, s ciljem da se iskusni radnici zadrže što duže u radnom odnosu, uz istovremeno poboljšanje balansa između poslovnih obaveza i privatnog života.

Kako funkcioniše model „80-90-100“?

Sistem se zasniva na tri principa: radnik obavlja 80 posto punog radnog vremena, prima 90 posto redovne plate, dok se doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje uplaćuju u punom iznosu, kao da radi puno radno vrijeme. Na taj način zaposleni dobijaju više slobodnog vremena bez većih finansijskih ili penzionih gubitaka.

Ko može koristiti ovu pogodnost?

Pravo na ovaj model imaju radnici stariji od 58 godina, kao i oni s najmanje 35 godina radnog staža. Primjena nije obavezna, već se ostvaruje dogovorom između zaposlenog i poslodavca, što omogućava fleksibilnost u skladu s potrebama radnog mjesta.

Fleksibilna organizacija rada

Zaposleni mogu birati različite oblike skraćenog rada, poput slobodnog dana u sedmici, produženog vikenda ili kraćeg radnog vremena svakog dana. Ovakav pristup posebno je koristan u sektorima s fizički zahtjevnim poslovima.

Razlozi za uvođenje mjere

Vlada Slovenije kao glavne motive navodi starenje radne snage, nedostatak kvalifikovanih radnika, potrebu očuvanja znanja i iskustva starijih zaposlenih, kao i smanjenje bolovanja i povećanje produktivnosti.

Iako mjera podrazumijeva određene budžetske troškove zbog većih izdvajanja za doprinose, vlasti smatraju da će se oni dugoročno ublažiti kroz kasnije penzionisanje i manji pritisak na penzioni sistem.

Slovenija je među prvim zemljama u regionu koja uvodi ovakav model rada, a njegova primjena mogla bi poslužiti kao primjer drugim evropskim i regionalnim državama koje se suočavaju s demografskim starenjem i manjkom radne snage.