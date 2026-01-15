Slovenija uvodi model „80-90-100“: Kraće radno vrijeme, gotovo puna plata

Adin Jusufović
Slovenija rad

Slovenija je od 1. januara 2026. počela primjenjivati novi model zapošljavanja pod nazivom „80-90-100“, koji donosi važne novine prvenstveno za starije radnike i osobe s dugogodišnjim radnim stažom.

Ova mjera dio je sveobuhvatne reforme tržišta rada, s ciljem da se iskusni radnici zadrže što duže u radnom odnosu, uz istovremeno poboljšanje balansa između poslovnih obaveza i privatnog života.

Kako funkcioniše model „80-90-100“?
Sistem se zasniva na tri principa: radnik obavlja 80 posto punog radnog vremena, prima 90 posto redovne plate, dok se doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje uplaćuju u punom iznosu, kao da radi puno radno vrijeme. Na taj način zaposleni dobijaju više slobodnog vremena bez većih finansijskih ili penzionih gubitaka.

Ko može koristiti ovu pogodnost?
Pravo na ovaj model imaju radnici stariji od 58 godina, kao i oni s najmanje 35 godina radnog staža. Primjena nije obavezna, već se ostvaruje dogovorom između zaposlenog i poslodavca, što omogućava fleksibilnost u skladu s potrebama radnog mjesta.

Fleksibilna organizacija rada
Zaposleni mogu birati različite oblike skraćenog rada, poput slobodnog dana u sedmici, produženog vikenda ili kraćeg radnog vremena svakog dana. Ovakav pristup posebno je koristan u sektorima s fizički zahtjevnim poslovima.

Razlozi za uvođenje mjere
Vlada Slovenije kao glavne motive navodi starenje radne snage, nedostatak kvalifikovanih radnika, potrebu očuvanja znanja i iskustva starijih zaposlenih, kao i smanjenje bolovanja i povećanje produktivnosti.

Iako mjera podrazumijeva određene budžetske troškove zbog većih izdvajanja za doprinose, vlasti smatraju da će se oni dugoročno ublažiti kroz kasnije penzionisanje i manji pritisak na penzioni sistem.

Slovenija je među prvim zemljama u regionu koja uvodi ovakav model rada, a njegova primjena mogla bi poslužiti kao primjer drugim evropskim i regionalnim državama koje se suočavaju s demografskim starenjem i manjkom radne snage.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Teška nesreća u Sloveniji: Saobraćaj potpuno obustavljen!

Vijesti

Referendum u Sloveniji: Građani danas odlučuju o potpomognutom prekidu života

BiH

Slovenija pokreće postupak reciprociteta: Bh. prijevoznicima uskoro povrat PDV-a

Vijesti

Da li će eutanazija postati legalna u Sloveniji?

Vijesti

Slovenija uvodi cestarinu prema emisiji CO₂, šta to znači za nas?

Vijesti

Bivši premijer Slovenije: Sankcije Dodiku su simbolička poruka da je došao...

Vijesti

Nakon kratkog otopljenja dolaze minusi i jak vjetar

BiH

CIK BiH još nije dobio sredstva za prijevremene izbore u entitetu RS

Istaknuto

Teška nesreća u Sloveniji: Saobraćaj potpuno obustavljen!

Istaknuto

Poticaj za otkupljeno mlijeko u FBiH raste na 0,42 KM

Vijesti

Reza Pahlavi najavio kreiranje “slobodnog Irana”

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]