Da li će eutanazija postati legalna u Sloveniji?

Nedžida Sprečaković
Da li će eutanazija postati legalna u Sloveniji?
Da li će eutanazija postati legalna u Sloveniji? Foto: Ilustracija

Slovenske vlasti najavile su da će 23. novembra biti održan referendum o zakonu kojim bi se regulisala eutanazija, odnosno potpomognuto umiranje. Riječ je o jednom od najosjetljivijih društvenih pitanja u toj zemlji, koje već sedmicama izaziva burne rasprave i duboke podjele među političkim strankama.

Zagovornici zakona smatraju da bi njegovo usvajanje omogućilo dostojanstven kraj života i slobodu izbora onima koji boluju od neizlječivih bolesti, dok protivnici upozoravaju da bi legalizacija eutanazije predstavljala kršenje ustavne zaštite prava na život i mogla dovesti do zloupotreba.

Kako prenosi slovenska agencija STA, više od trideset političkih stranaka jasno je podijeljeno u stavu prema ovom pitanju. Konzervativne i tradicionalističke stranke, među kojima su Demokratska stranka (SDS), Nova Slovenija (NSi) i Narodna stranka (SLS), oštro se protive prijedlogu, tvrdeći da bi takav zakon potkopao medicinsku etiku i oslabio društvenu zaštitu najranjivijih.

S druge strane, stranke lijevog i liberalnog spektra zagovaraju donošenje zakona, ističući da bi potpomognuto umiranje trebalo biti pravo svakog pojedinca koji trpi neizdržive bolove i želi okončati život na dostojanstven način.

Protivnici zakona, međutim, smatraju da se dostojanstvo čovjeka ogleda u brizi, a ne u prekidu života, te da bi država trebala više ulagati u razvoj hospicija, palijativne njege i psihološke podrške, umjesto da legalizuje eutanaziju.

Referendum zakazan za kraj novembra trebao bi pokazati kako slovensko društvo vidi granice između ljudske slobode, medicinske etike i prava na život. Rezultat bi mogao postati presedan ne samo za Sloveniju, već i za cijelu regiju, gdje se o ovoj temi još uvijek rijetko javno govori.

pročitajte i ovo

Vijesti

Slovenija uvodi cestarinu prema emisiji CO₂, šta to znači za nas?

Vijesti

Bivši premijer Slovenije: Sankcije Dodiku su simbolička poruka da je došao...

Istaknuto

Ured predsjednice Slovenije: Nismo službeno obaviješteni o sankcijama iz RS-a

Vijesti

Nevrijeme u Sloveniji izazvalo poplave i odrone, dio puteva zatvoren

Vijesti

Teška nesreća na autoputu u Sloveniji: Poginulo pet osoba, saobraćaj potpuno...

Vijesti

Slovenija uvodi sankcije Izraelu

BiH

Ko bi mogao biti glavni pregovarač BiH sa EU

Vijesti

Cijena šećera pala na petogodišnji minimum, svijet očekuje višemilionski suficit

BiH

Forto i Badnjević: Evropska komisija treba prepoznati stvarni digitalni napredak BiH

Vijesti

Lakić: Fokus je na ubrzanju projekta Južne interkonekcije

Vijesti

Novi sistem vodosnabdijevanja u Gradačcu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]