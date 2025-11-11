Da li će eutanazija postati legalna u Sloveniji?

Slovenske vlasti najavile su da će 23. novembra biti održan referendum o zakonu kojim bi se regulisala eutanazija, odnosno potpomognuto umiranje. Riječ je o jednom od najosjetljivijih društvenih pitanja u toj zemlji, koje već sedmicama izaziva burne rasprave i duboke podjele među političkim strankama.

Zagovornici zakona smatraju da bi njegovo usvajanje omogućilo dostojanstven kraj života i slobodu izbora onima koji boluju od neizlječivih bolesti, dok protivnici upozoravaju da bi legalizacija eutanazije predstavljala kršenje ustavne zaštite prava na život i mogla dovesti do zloupotreba.

Kako prenosi slovenska agencija STA, više od trideset političkih stranaka jasno je podijeljeno u stavu prema ovom pitanju. Konzervativne i tradicionalističke stranke, među kojima su Demokratska stranka (SDS), Nova Slovenija (NSi) i Narodna stranka (SLS), oštro se protive prijedlogu, tvrdeći da bi takav zakon potkopao medicinsku etiku i oslabio društvenu zaštitu najranjivijih.

S druge strane, stranke lijevog i liberalnog spektra zagovaraju donošenje zakona, ističući da bi potpomognuto umiranje trebalo biti pravo svakog pojedinca koji trpi neizdržive bolove i želi okončati život na dostojanstven način.

Protivnici zakona, međutim, smatraju da se dostojanstvo čovjeka ogleda u brizi, a ne u prekidu života, te da bi država trebala više ulagati u razvoj hospicija, palijativne njege i psihološke podrške, umjesto da legalizuje eutanaziju.

Referendum zakazan za kraj novembra trebao bi pokazati kako slovensko društvo vidi granice između ljudske slobode, medicinske etike i prava na život. Rezultat bi mogao postati presedan ne samo za Sloveniju, već i za cijelu regiju, gdje se o ovoj temi još uvijek rijetko javno govori.