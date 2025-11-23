Referendum u Sloveniji: Građani danas odlučuju o potpomognutom prekidu života

Slovenci danas odlučuju hoće li podržati ili odbaciti nedavno usvojeni Zakon o pomoći pri dobrovoljnom okončanju života, na drugom referendumu u dvije godine koji se bavi pitanjem potpomognutog okončanja života. Slovenija je postala prva država u istočnoj Evropi koja je legalizovala ovu praksu, ali ishod predstojećeg glasanja mogao bi promijeniti trenutni zakon.

Parlament Slovenije usvojio je zakon u julu ove godine sa 50 glasova “za”, 34 “protiv”, dok su tri zastupnika bila suzdržana. Godinu ranije, na savjetodavnom referendumu održanom 2024. godine, 55 posto birača podržalo je pravo na potpomognuto okončanje života.

Nedugo nakon usvajanja zakona pokrenuta je inicijativa za raspisivanje referenduma o njegovom ukidanju. Inicijativu, predvođenu konzervativnim aktivistom Alešom Primcem, podržavaju opozicija, vjerske zajednice i dio zdravstvenih stručnjaka. Potpisalo ju je više od 46.000 građana.

Na referendumu će birači odgovarati na pitanje:

„Jeste li za uvođenje zakona o potpomognutom umiranju, koji je Državni zbor usvojio na sjednici 24. jula 2025. godine?“

Da bi zakon bio odbačen, moraju biti ispunjena dva uslova:

– većina izašlih birača mora glasati protiv,

– najmanje 20 posto ukupnog biračkog tijela mora glasati protiv.

Slovenija ima 1.696.025 registriranih birača, pa je najmanje 339.205 glasova potrebno da bi zakon bio oboren, prenijela je ranije STA.

Prema aktuelnom zakonu, pacijenti u Sloveniji bi imali pravo da zatraže potpomognuto okončanje života putem supstance koju bi sami primijenili. Procedura zahtijeva da pacijent dva puta iznese svoju namjeru ljekaru, nakon čega se podnosi zvaničan zahtjev. O njemu odlučuje nezavisni ljekar, a sposobnost pacijenta da donese odluku procjenjuje psihijatar. Zdravstveni radnici zadržavaju pravo da odbiju učešće.

Pravo se ne može koristiti u slučajevima neizdržive patnje uzrokovane mentalnom bolešću niti kod osoba mlađih od 18 godina. Eutanazija, odnosno okončanje života od strane drugog lica na zahtjev pacijenta, ostaje zabranjena.

Prvi djelimični rezultati bit će poznati nakon zatvaranja birališta u nedjelju u 19 sati, a konačni rezultat biće potvrđen tek nakon 4. decembra, kada se utvrđuje ukupan broj birača i provjerava ispunjenost kvoruma za eventualno ukidanje zakona, navodi STA.