Hrvatska usvojila zakon koji bi mogao olakšati rad vozačima iz BiH

Hrvatski sabor usvojio je Zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi moglo olakšati rad hiljadama vozača iz Bosne i Hercegovine u međunarodnom transportu.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH saopćeno je da novo zakonsko rješenje može pomoći u rješavanju dugogodišnjeg problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto ocijenio je da je riječ o važnom koraku za transportni sektor, naglašavajući da profesionalni vozači ne putuju turistički, nego obavljaju posao od kojeg zavisi transport robe i funkcionisanje lanaca snabdijevanja u Evropi.

“Naši vozači ne putuju turistički, nego rade svoj posao bez kojeg nema funkcioniranja lanaca snabdijevanja i transporta robe širom Evrope. Zato je bilo važno naći rješenje koje razumije specifičnost njihovog posla i omogućava im da rade bez stalnog straha od isteka dozvoljenih dana boravka”, rekao je Forto.

Iz Ministarstva navode da su proteklih mjeseci, zajedno s domaćim prijevoznicima i institucijama, vođene intenzivne aktivnosti kako bi se pronašlo trajnije rješenje za profesionalne vozače iz BiH. O ovom pitanju održavani su i sastanci s nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske.

Forto očekuje da novi zakon bude brzo primijenjen u praksi.

“Nadam se da će Zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz BiH i cijelog regiona rješenje čekaju predugo”, poručio je Forto.

Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine godinama upozoravaju da im ograničenje boravka u šengenskoj zoni otežava rad i organizaciju međunarodnog transporta.