PSV spreman prodati Bajraktarevića

Adin Jusufović
Esmir Bajraktarević ponovo u mladom timu PSV-a
Esmir Bajraktarević ponovo u mladom timu PSV-a

Bosanskohercegovački reprezentativac Esmir Bajraktarević mogao bi do kraja prelaznog roka napustiti PSV Eindhoven, s obzirom na to da nizozemski klub trenutno razmatra njegovu prodaju.

Prema informacijama novinara Rika Elfrinka, dobro upućenog u dešavanja u PSV-u, Bajraktarević od početka sezone nije u ozbiljnijim planovima trenera Petera Bosza, zbog čega je klub otvoren za njegov odlazak.

„PSV u ovom trenutku najradije želi prodati Esmira Bajraktarevića. Ako se klubovi koji pokazuju mogući interes, poput Eintrachta iz Frankfurta ili Benfice, odluče na potez, to je trenutno cilj PSV-a. Naravno, u posljednjim danima prelaznog roka još se mnogo toga može promijeniti“, naveo je Elfrink.

Kao moguće destinacije spominju se Eintracht Frankfurt i Benfica, ali za sada nema potvrde da je neki od tih klubova poslao zvaničnu ponudu.

Tržišna vrijednost Bajraktarevića procjenjuje se na oko osam miliona eura, a njegov status mogao bi biti riješen u posljednjim danima prelaznog roka.

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