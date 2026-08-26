PSV spreman prodati Bajraktarevića

Bosanskohercegovački reprezentativac Esmir Bajraktarević mogao bi do kraja prelaznog roka napustiti PSV Eindhoven, s obzirom na to da nizozemski klub trenutno razmatra njegovu prodaju.

Prema informacijama novinara Rika Elfrinka, dobro upućenog u dešavanja u PSV-u, Bajraktarević od početka sezone nije u ozbiljnijim planovima trenera Petera Bosza, zbog čega je klub otvoren za njegov odlazak.

„PSV u ovom trenutku najradije želi prodati Esmira Bajraktarevića. Ako se klubovi koji pokazuju mogući interes, poput Eintrachta iz Frankfurta ili Benfice, odluče na potez, to je trenutno cilj PSV-a. Naravno, u posljednjim danima prelaznog roka još se mnogo toga može promijeniti“, naveo je Elfrink.

Kao moguće destinacije spominju se Eintracht Frankfurt i Benfica, ali za sada nema potvrde da je neki od tih klubova poslao zvaničnu ponudu.

Tržišna vrijednost Bajraktarevića procjenjuje se na oko osam miliona eura, a njegov status mogao bi biti riješen u posljednjim danima prelaznog roka.