PSG ponovo na evropskom tronu, Aston Villa pala u finalu Superkupa

Adin Jusufović
psg

Fudbaleri PSG-a osvojili su Superkup Evrope drugu godinu zaredom nakon što su u finalu savladali Aston Villu rezultatom 2:1.

Parižani su poveli u 20. minuti golom Kvaratskhelije, dok je Aston Villa do izjednačenja stigla u samom finišu prvog poluvremena. Sedamnaestogodišnji Madjo pogodio je u 45. minuti za 1:1.

Pobjedu PSG-u donio je Desire Doue u 61. minuti, kada je postavio konačnih 2:1 i osigurao svom timu još jedan evropski trofej.

Aktuelni osvajač Lige prvaka tako je nastavio niz velikih rezultata na evropskoj sceni i svojoj kolekciji dodao novi pehar Superkupa Evrope.

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