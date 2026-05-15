Nekada su se sličice mijenjale ispred škole, danas se traže i preko društvenih mreža. Panini albumi i dalje okupljaju generacije, od najmlađih navijača do odraslih kolekcionara. Provjerili smo zašto male sličice i dalje izazivaju veliko uzbuđenje.

Panini groznica trese Tuzlu: Sličice ponovo spojile sve generacije

Plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo probudio je navijačku euforiju, ali i jednu staru strast, sakupljanje Panini sličica. Albumi se listaju kod kuće, u školi, a potraga za sličicama igrača mnogima je vratila dobro poznatu kolekcionarsku euforiju.

„Imam oko 550 sličica otprilike, sad ne znam tačan broj, a kad imam duplikate preko Facebooka ili drugih društvenih mreža se mijenjam sa ljudima, to su obično ljudi koji imaju otprilike sličica kao i ja, pa imaju i dosta duplikata. Da li je bilo teško doći do sličica? Veoma teško, znači evo i danas ću potražiti negdje sličice, ne znam ni gdje, obično se rasprodaju u roku od sat vremena kolike god količine da dođu“, kazao nam je Azur Jogunčić, kolekcionar.

Sličice se traže na kioscima, u radnjama, tržnim centrima, ali i online. Najveće uzbuđenje, kažu kolekcionari, nastaje kada se otvori novi paketić. Ipak, nije svaka sličica jednako dostupna. Zbog velike potražnje pojavila se i preprodaja, pa se paketi koji u radnjama koštaju 125 maraka online nude i za 200 KM. Pojedine sličice, poput Ronalda, dostižu cijenu od 50 KM, dok se za reprezentativce Bosne i Hercegovine cijena često navodi “na upit”.