Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 27.08.2026. godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzle u ulicama: 26.Augusta, Arifa Redžića i Mramorska u vremenu od 07:30 do 13:00 sati.

  1. Grada Srebrenika u naseljima: Brezje, Previle, Osoje, Podorašje, Lisovići, Brezik, Krušik, Jasenica,Crveno Brdo, Dabojevići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.

Dana 28.08.2026. godine (petak) na području Opštine Banovići u naseljima: Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona i Aljkovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

 

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