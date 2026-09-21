Alzheimerova bolest pogađa više od 50 miliona ljudi

Alzheimerova bolest danas predstavlja ozbiljan medicinski, socijalni i ekonomski problem, a u svijetu s njom živi više od 50 miliona ljudi, zbog čega iz UKC-a Tuzla upozoravaju na značaj ranog prepoznavanja simptoma i pravovremene dijagnoze.

Povodom 21. septembra, Svjetskog dana Alzheimerove bolesti, Univerzitetski klinički centar Tuzla i ove godine priključio se globalnoj kampanji čiji je cilj javnosti približiti informacije o simptomima, dijagnostici i mogućnostima liječenja.

Alzheimerova bolest najčešće pogađa stariju populaciju, a karakteriše je postepeno slabljenje intelektualnih i kognitivnih sposobnosti.

Prema riječima doc. dr. Denise Salihović, specijalistice neurologije, bolest ne pogađa samo oboljelu osobu, već mijenja svakodnevnicu cijele porodice.

„Danas podsjećamo da iza svakog zaboravljenog imena, pitanja ili sjećanja stoji čovjek, njegova priča i porodica koja zajedno s njim prolazi kroz bolest. Više razumijevanja. Manje stigme. Više podrške. Pravovremeno prepoznavanje i dijagnoza, kao i podrška mogu napraviti veliku razliku. Ne zaboravimo one koji zaboravljaju“, poručila je Salihović.

Alzheimerova bolest počinje postepeno

Simptomi se najčešće razvijaju postepeno, zbog čega ni pacijent ni članovi porodice često ne mogu tačno odrediti kada je bolest počela.

U početnoj fazi osoba zaboravlja svakodnevne stvari, zatim dogovore i obaveze, a s napredovanjem bolesti gube se i važni podaci iz svakodnevnog života.

„Osnovni problem je sposobnost pamćenja novonastalih sadržaja. U sljedećoj fazi pacijenti se ne sjećaju imena bliskih rođaka i prijatelja, brojeva telefona, zanimanja, školovanja i djece, a praznine u sjećanju premoštavaju konfabulacijama, odnosno izmišljenim događajima“, pojašnjava Salihović.

Vremenom postaje otežano snalaženje u prostoru, dok govor može postati usporen zbog problema u pronalaženju odgovarajućih riječi.

U uznapredovalom stadiju bolesti mogu se javiti otežano gutanje, gubitak kontrole sfinktera i posturalnih refleksa, zbog čega pacijent postaje vezan za krevet.

Pravovremena dijagnoza važna za liječenje i njegu

Precizna dijagnostička procjena osoba s demencijom važna je zbog izbora odgovarajuće terapije, procjene daljnjeg toka bolesti, mogućih genetskih rizika i organizovanja njege.

Liječenje Alzheimerove bolesti je složeno, a lijekovi koji se koriste mogu imati pozitivan učinak na smanjenje kognitivnih smetnji kod pacijenata s blagim i umjerenim oblikom bolesti.

Kako oboljeli u kasnijim stadijima najčešće nisu u mogućnosti samostalno živjeti, potrebna im je pomoć članova porodice, profesionalnih službi ili smještaj u odgovarajuće ustanove.

Iz UKC-a Tuzla upozoravaju da Alzheimerova bolest zbog toga nije samo zdravstveni problem, već predstavlja veliki izazov i za porodice, zdravstveni i socijalni sistem.

S obzirom na očekivani rast broja oboljelih u budućnosti, istraživanje mehanizama nastanka bolesti i razvoj djelotvornijih terapija ostaju među važnim prioritetima savremene gerontologije.