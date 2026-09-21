TFF traži volontere: Budite dio 15. izdanja

TFF – Tuzla Film Festival ove godine obilježava 15. izdanje, a organizatori su otvorili poziv za sve zainteresovane koji žele postati dio festivalskog tima. Festival će biti održan od 14. do 18. oktobra 2026. godine, a poziv je otvoren za sve osobe starije od 16 godina.

Volonteri će biti važan dio organizacije festivala, od pripreme i dočeka gostiju do komunikacije s publikom i podrške u realizaciji festivalskih programa.

Angažman uključuje različite zadatke, među kojima su pomoć u tehničkim i organizacionim pripremama, doček, registracija i smještaj gostiju, rad u Festivalskom centru, pomoć publici i posjetiocima, kao i podrška tokom filmskih projekcija i drugih festivalskih aktivnosti.

Organizatori navode da je volontiranje prilika da se iz prve ruke upozna način funkcionisanja filmskog festivala, stekne praktično iskustvo i razviju komunikacijske i organizacione vještine.

Volonteri će raditi u timu i imati priliku upoznati različite segmente organizacije kulturnog događaja, a u skladu s raspoloživim kapacitetima i festivalskim obavezama, bit će im omogućeno i prisustvovanje određenom broju filmskih projekcija.

Ko se može prijaviti?

Poziv je otvoren za sve osobe starije od 16 godina.

Za maloljetne osobe od 16 do 18 godina potrebna je pismena saglasnost roditelja ili staratelja.

Nakon završetka festivala, svi angažovani volonteri dobit će potvrdu o volontiranju na Tuzla Film Festivalu, kao dokaz stečenog iskustva i angažmana.

Kako se prijaviti?

Zainteresovani se mogu prijaviti putem online forme:

Prijavni obrazac za volontere TFF-a

Rok za prijavu je 5. oktobar 2026. godine.

Iz Tuzla Film Festivala pozivaju sve koji žele upoznati festivalsku organizaciju iznutra, steći novo iskustvo, raditi u timu i biti dio 15. izdanja festivala da se prijave i pridruže volonterskom timu.