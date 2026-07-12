Mladi i volonteri očistili Memorijalni centar Srebrenica nakon komemoracije

Memorijalni centar Srebrenica očišćen je nakon komemoracije i kolektivne dženaze u Potočarima, u zajedničkoj akciji volontera, učenika i predstavnika nekoliko organizacija.

U akciji su učestvovali volonteri MFS-EMMAUS-a, polaznici Ljetne škole Srebrenica, predstavnici Post-Conflict Research Centera te članovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Nakon što hiljade ljudi 11. jula posjete Potočare i odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, u prostoru Memorijalnog centra i oko Spomen-sobe ostanu velike količine otpada.

Zajedničkom akcijom prostor je očišćen kako bi Memorijalni centar Srebrenica ostao uredan i dostojanstven, u skladu s njegovom ulogom mjesta sjećanja na žrtve genocida.

Iz MFS-EMMAUS-a navode da ovu aktivnost organizuju više od 20 godina, a svake godine priključuje im se sve veći broj mladih, volontera i partnerskih organizacija.

Poručuju da se kultura sjećanja, osim obilježavanjem godišnjice genocida, njeguje i konkretnim djelima odgovornosti, solidarnosti i brige o Memorijalnom centru.