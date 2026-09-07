Tuzla nastavila sanaciju putne infrastrukture: Završeni radovi na dvije lokacije

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla nastavila je i tokom 2026. godine radove na sanaciji putne infrastrukture.

U okviru programa „Putna infrastruktura I“ završeni su radovi na dvije lokacije.

U naselju Križani, u mjesnoj zajednici Slavinovići, sanirano je i asfaltirano 200 metara puta, a vrijednost radova iznosila je 24.336 KM.

Radovi su završeni i u naselju Kamenjaši, u mjesnoj zajednici Donja Obodnica, gdje je asfaltirano 133 metra puta, u vrijednosti od 23.185,89 KM.

Iz Gradske uprave zahvalili su građanima na saradnji tokom realizacije projekata te poručili da će javnost biti pravovremeno obaviještena o nastavku radova i realizaciji ostalih ugovorenih projekata.