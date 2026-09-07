Tuzla nastavila sanaciju putne infrastrukture: Završeni radovi na dvije lokacije

Jasmina Ibrahimović

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla nastavila je i tokom 2026. godine radove na sanaciji putne infrastrukture.

U okviru programa „Putna infrastruktura I“ završeni su radovi na dvije lokacije.

U naselju Križani, u mjesnoj zajednici Slavinovići, sanirano je i asfaltirano 200 metara puta, a vrijednost radova iznosila je 24.336 KM.

Radovi su završeni i u naselju Kamenjaši, u mjesnoj zajednici Donja Obodnica, gdje je asfaltirano 133 metra puta, u vrijednosti od 23.185,89 KM.

Iz Gradske uprave zahvalili su građanima na saradnji tokom realizacije projekata te poručili da će javnost biti pravovremeno obaviještena o nastavku radova i realizaciji ostalih ugovorenih projekata.

pročitajte i ovo

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Slavinovićima

Istaknuto

Privremeno zatvoren pješački most u Slavinovićima

Istaknuto

Sumporni tuševi u Slavinovićima dobijaju uređen pristup i obnovljene sadržaje

Istaknuto

Obnovljen putni pravac u naselju Batva, mještani dobili sigurniju saobraćajnicu

Tuzla i TK

Novi komunalni projekti unaprijedili infrastrukturu u dva tuzlanska naselja

Tuzla i TK

Gradu Tuzli odobreno 863.400 KM za 14 novih infrastrukturnih projekata

Tuzla i TK

POSKOK podigao optužnicu protiv Rasima Dostovića

Istaknuto

Univerzitet u Tuzli objavio konačne rang-liste za drugi upisni rok

Vijesti

Simbol Sarajeva od LEGO kockica: Emrahu treba podrška da ostvari veliki cilj

Vijesti

TXTV obustavio distribuciju programa tokom sadržaja o sahrani Ratka Mladića

Newsletter

Talentovani golman želi braniti za BiH: “Uvjerili su me”

Učitati više