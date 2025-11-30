Novi komunalni projekti unaprijedili infrastrukturu u dva tuzlanska naselja

Grad Tuzla nastavlja s realizacijom komunalnih projekata koji imaju za cilj unapređenje svakodnevnog života stanovnika u različitim mjesnim zajednicama.

U naselju Osoje završeno je asfaltiranje puta, što je donijelo sigurnije kretanje, bolju povezanost i veću funkcionalnost za mještane ovog područja. Istovremeno, u naselju Palavrići saniran je drveni most, čime je poboljšana sigurnost i omogućeno pouzdano korištenje ove važne lokalne komunikacije.

Ovi projekti predstavljaju dio šireg i kontinuiranog ulaganja Grada Tuzle u razvoj infrastrukture i poboljšanje mobilnosti na području cijelog grada. Cilj je stvoriti kvalitetnije i sigurnije okruženje u svim naseljima.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić naglasio je da ovakvi projekti jasno pokazuju usmjerenost gradske administracije ka građanima. „Tuzla raste zajedno s vama. Nastavljamo graditi grad u kojem se svaki projekat, svaka ulica i svaki most rade u korist naših građanki i građana – jer Tuzla pripada ljudima koji u njoj žive“, poručio je Lugavić.