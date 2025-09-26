Gradu Tuzli odobreno 863.400 KM za 14 novih infrastrukturnih projekata

Na Javnom konkursu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2025. godinu Grad Tuzla i javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad ostvarili su značajan uspjeh – odobreno je 14 projekata ukupne vrijednosti 863.400 KM. Ovaj rezultat postignut je zahvaljujući kvalitetnoj pripremi dokumentacije i koordinaciji između Gradske uprave Tuzle, javnih preduzeća i ustanova, uz stručnu podršku Razvojne agencije “TRAG” Tuzla.

Grad Tuzla dobio je tri projekta ukupne vrijednosti 91.700 KM, među kojima su izrada studije sakupljanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda, uređenje zelenih površina i formiranje botaničke bašte u okviru kompleksa Slana Banja, te detaljni energetski audit jednog gradskog objekta.

Centralno grijanje d.d. Tuzla realizovat će četiri projekta vrijedna 234.300 KM, dok je JKP Komunalac d.o.o. Tuzla ostvario tri projekta u vrijednosti od 392.400 KM, uključujući sanaciju kanala i stabilizaciju brane na deponiji Desetine te upravljanje ambalažnim otpadom.

JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla dobit će podršku za projekat sanacije vodovodne mreže vrijedan 130.000 KM, a dodatnih 15.000 KM odobreno je za projekte energetske efikasnosti i modernizacije u JU Narodno pozorište Tuzla, JP RPC i Tržnice-pijace d.o.o. Tuzla.

Finansirani projekti obuhvataju širok spektar intervencija – od modernizacije vrelovoda i sanacije deponija, preko upravljanja otpadom, do unapređenja energetske efikasnosti i izrade tehničke dokumentacije – čime se doprinosi unapređenju kvaliteta života građana i zaštiti okoliša u Tuzli.