Općinski sud u Tuzli i komunalna preduzeća u saradnji na unapređenju izvršnih postupaka

Ali Huremović
Općinski sud u Tuzli i komunalna preduzeća u saradnji na unapređenju izvršnih postupaka

Unaprijediti efikasnost izvršnih postupaka kroz jačanje saradnje suda sa tražiocima izvršenja – komunalnim preduzećima, jedan je od glavnih ciljeva projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ICEA III „Unapređenje radnih procesa izvršnih odjeljenja sudova“, koji se provodi u Općinskom sudu u Tuzli.

U prostorijama ovog suda održan je sastanak s predstavnicima pravnih službi JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, JP „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla i JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, radi upoznavanja s nastavkom aktivnosti na implementaciji projekta.

Predsjednik izvršnog odjeljenja za vjerodostojnu ispravu, sudija Damir Arnautović, i sekretar suda Sidik Hasanović, predstavili su prisutnima planirane aktivnosti, ističući važnost nastavka saradnje i unapređenja dosadašnje prakse. Na sastanku su razmatrani dosadašnji rezultati i prijedlozi za poboljšanje postupanja u predmetima komunalnih dugovanja. Predstavnici komunalnih preduzeća naglasili su da je trenutno pojačan rad na izvršnim predmetima na osnovu vjerodostojne isprave.

Jedna od važnih aktivnosti projekta je rad Call centra, osnovanog kako bi građanima pružio podršku i olakšao komunikaciju u vezi s izvršnim postupcima. Građani će putem telefonske linije, kao i aplikacija Viber i WhatsApp, moći dobiti informacije o načinu izmirenja duga ili dostaviti dokaz o uplati. Cilj je da se na ovaj način unaprijedi postupanje u izvršnim predmetima i smanji broj neriješenih komunalnih predmeta.

Općinski sud u Tuzli i komunalna preduzeća kroz zajedničku saradnju nastoje doprinijeti većoj efikasnosti i transparentnosti izvršnih postupaka, čime se istovremeno olakšava proces građanima i jača povjerenje u pravosudne institucije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla domaćin Evropske noći istraživača 2025.

Istaknuto

Ifeti Karić određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je nožem usmrtila supruga

Vijesti

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy proglašen krivim za kriminalnu zavjeru

BiH

Na sarajevskom aerodromu zaplijenjeno 208.720 AUD

Tuzla i TK

Na Trgu slobode obilježen Svjetski dan farmaceuta

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]