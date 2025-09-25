Unaprijediti efikasnost izvršnih postupaka kroz jačanje saradnje suda sa tražiocima izvršenja – komunalnim preduzećima, jedan je od glavnih ciljeva projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ICEA III „Unapređenje radnih procesa izvršnih odjeljenja sudova“, koji se provodi u Općinskom sudu u Tuzli.

U prostorijama ovog suda održan je sastanak s predstavnicima pravnih službi JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, JP „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla i JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, radi upoznavanja s nastavkom aktivnosti na implementaciji projekta.

Predsjednik izvršnog odjeljenja za vjerodostojnu ispravu, sudija Damir Arnautović, i sekretar suda Sidik Hasanović, predstavili su prisutnima planirane aktivnosti, ističući važnost nastavka saradnje i unapređenja dosadašnje prakse. Na sastanku su razmatrani dosadašnji rezultati i prijedlozi za poboljšanje postupanja u predmetima komunalnih dugovanja. Predstavnici komunalnih preduzeća naglasili su da je trenutno pojačan rad na izvršnim predmetima na osnovu vjerodostojne isprave.

Jedna od važnih aktivnosti projekta je rad Call centra, osnovanog kako bi građanima pružio podršku i olakšao komunikaciju u vezi s izvršnim postupcima. Građani će putem telefonske linije, kao i aplikacija Viber i WhatsApp, moći dobiti informacije o načinu izmirenja duga ili dostaviti dokaz o uplati. Cilj je da se na ovaj način unaprijedi postupanje u izvršnim predmetima i smanji broj neriješenih komunalnih predmeta.

Općinski sud u Tuzli i komunalna preduzeća kroz zajedničku saradnju nastoje doprinijeti većoj efikasnosti i transparentnosti izvršnih postupaka, čime se istovremeno olakšava proces građanima i jača povjerenje u pravosudne institucije.