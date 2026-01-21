Općinski sud Tuzla odredio pritvor dvojici Tuzlaka osumnjičenih za seriju teških krađa

Arnela Šiljković - Bojić

Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Almira Mahmuzića (39) i Irnesa Mujabašića (40) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili produženo krivično djelo teška krađa.

Oni su osumnjičeni da su u periodu od oktobra 2025. do januara 2026. godine na širem području Tuzle izvršili pet teških krađa, ulazeći u porodične kuće i  druge objekte, a u jednoj situaciji otvarajući i prtljažnik na automobilu,  te su krali alat, radne mašine, tv uređaje, klima uređaj, elektroničke uređaje i druge skuplje predmete, i tako vlasnike oštetili a sebi pribavili imovinsku korist u iznosu od oko 20.000 KM.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla su u proteklom periodu kontinuirano radili na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela, te su nakon dokumentovanja teških krađa lišili slobode osumnjičene.

 Nakon kriminalističke obrade Mahmuzić i Mujabašić su predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.

 Istražne radnje su u toku.  

