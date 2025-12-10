Kako je podrška promijenila njihove živote: Žene koje su pokrenule vlastite biznise uz projekat “Vive žene”

Udruženje „Vive žene“ završava trogodišnji projekat osnaživanja mladih djevojaka i žena, posebno onih iz ruralnih područja i sigurnih kuća, koji je za više od 250 učesnica predstavljao priliku da steknu nove vještine, izgrade samopouzdanje i započnu put prema ekonomskoj samostalnosti. Osmijeh i priča svake od njih potvrđuju koliko podrška na početku može biti presudna.

Jedna od njih je Nihada Ramić iz Bratunca, općine koja se godinama svrstava među najnerazvijenija područja u zemlji. Upravo tamo započela je mali porodični posao – dubinsko pranje namještaja i automobila. Kaže da je ključni iskorak napravila zahvaljujući edukacijama i mentorskoj podršci.

„Kroz razne radionice prošli smo obuke, gdje bih izdvojila pisanje biznis plana, gdje je svaka učesnica bila podržana grant sredstvima i mogla je da pokrene svoj vlastiti biznis“, kaže Nihada, dodajući da je podrška posebno dragocjena ženama koje dolaze iz sredina u kojima poslovne prilike gotovo i ne postoje. „Uputila bih organizacijama mimo Vive žena da se uključe u ove projekte, da podrže mlade, jer vjerujte, mnogima je ta podrška presudna na samom početku“, poručuje ona.

Kroz projekat su protekle tri godine prošle žene iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Radile su na sebi kroz skoro 80 psihosocijalnih radionica, učile o pisanju motivacionih pisama i CV-a, prolazile kroz stručno vođene edukacije i, na kraju, izradile vlastite biznis planove. Osmijeh i podrška koju su pružale jedna drugoj pokazale su koliko zajednica može biti važna kada se pravi put tek gradi.

„U ovom periodu učesnice su stekle niz novih znanja i vještina, ali i osnažile svoje lične kapacitete. Najboljih osam biznis planova dobilo je grant podršku, što im je omogućilo da započnu svoje male biznise“, kaže koordinatorica projekta Selma Bajramović.

Priče ovih osam žena danas su predstavljene i kroz kratki film snimljen u okviru projekta. U „Vive ženama“ naglašavaju da uspjesi učesnica govore sami za sebe – svaki pokrenuti biznis, svaki novi korak prema sigurnosti i samostalnosti, dokaz je da hrabrost i upornost donose rezultate.

Ipak, poručuju i da je za dugoročnu stabilnost žena potrebna šira sistemska podrška. Bez jasnih politika, institucionalnih rješenja i kontinuiranog ulaganja u ekonomsko osnaživanje, ovakvi projekti ostaju oslonjeni na dobru volju organizacija i donatora.

Zato iz Udruženja pozivaju institucije da prepoznaju važnost ovakvih programa i osiguraju da rezultat svakog projekta ne bude samo pojedinačna priča o uspjehu, nego trajna promjena u društvu – u kojoj žena ima znanje, podršku i prostor da započne vlastiti put.