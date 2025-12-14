Obnovljen putni pravac u naselju Batva, mještani dobili sigurniju saobraćajnicu

Stanovnici tuzlanskog naselja Batva dobili su obnovljeni putni pravac, čime je završen još jedan komunalni projekat usmjeren na unapređenje saobraćajne infrastrukture i poboljšanje svakodnevnih uslova života građana.

Radovi okončani u planiranom roku

Radovi su okončani u planiranom roku, a realizacija ovog projekta dio je šire strategije Grada Tuzle koja podrazumijeva ravnomjeran razvoj gradskih i prigradskih naselja, uz poseban fokus na lokalne saobraćajnice koje imaju direktan značaj za građane.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić zahvalio se mještanima Batve na strpljenju tokom izvođenja radova, uz posebnu zahvalnost porodicama Gavranović, ističući da su ovakvi zahvati rezultat stalne komunikacije gradske uprave s građanima i prepoznatih potreba na terenu.

Naglasio je da Grad Tuzla nastavlja s ulaganjima u infrastrukturne i komunalne projekte s ciljem unapređenja sigurnosti u saobraćaju, bolje povezanosti naselja i stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za život svih građana.