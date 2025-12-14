Obnovljen putni pravac u naselju Batva, mještani dobili sigurniju saobraćajnicu

Stanovnici tuzlanskog naselja Batva dobili su obnovljeni putni pravac, čime je završen još jedan komunalni projekat usmjeren na unapređenje saobraćajne infrastrukture i poboljšanje svakodnevnih uslova života građana.

Radovi okončani u planiranom roku

Radovi su okončani u planiranom roku, a realizacija ovog projekta dio je šire strategije Grada Tuzle koja podrazumijeva ravnomjeran razvoj gradskih i prigradskih naselja, uz poseban fokus na lokalne saobraćajnice koje imaju direktan značaj za građane.

Foto: Zijad Lugavić

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić zahvalio se mještanima Batve na strpljenju tokom izvođenja radova, uz posebnu zahvalnost porodicama Gavranović, ističući da su ovakvi zahvati rezultat stalne komunikacije gradske uprave s građanima i prepoznatih potreba na terenu.

Foto: Zijad Lugavić

Naglasio je da Grad Tuzla nastavlja s ulaganjima u infrastrukturne i komunalne projekte s ciljem unapređenja sigurnosti u saobraćaju, bolje povezanosti naselja i stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za život svih građana.

 

