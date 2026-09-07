Univerzitet u Tuzli objavio konačne rang-liste za drugi upisni rok

Jasmina Ibrahimović
Univerzitet u Tuzli objavio privremene rang-liste za drugi upisni rok
Univerzitet u Tuzli objavio privremene rang-liste za drugi upisni rok

Univerzitet u Tuzli objavio je danas, 7. septembra, konačne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u okviru drugog upisnog roka za akademsku 2026/2027. godinu.

Konačne liste objavljene su za Akademiju dramskih umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijski, Ekonomski, Elektrotehnički, Farmaceutski, Filozofski, Mašinski, Medicinski, Pravni, Prirodno-matematički, Rudarsko-geološko-građevinski i Tehnološki fakultet, kao i Fakultet za tjelesni odgoj i sport.

Na pojedinim fakultetima objavljene su odvojene liste za različite studijske programe i načine studiranja, među kojima su opći studij medicine, zdravstveni studiji, kozmetologija, elektrotehnika i računarstvo te redovni i vanredni studij prava.

Konačne rang-liste za sve fakultete i Akademiju mogu se pogledati na zvaničnoj stranici Univerziteta u Tuzli:
Pogledajte konačne rang-liste OVDJE

Za kandidate koji su ostvarili pravo na studiranje slijedi upis, koji će biti obavljen od 8. do 11. septembra 2026. godine.

Više informacija o drugom upisnom roku

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